Em trabalho remoto desde 16 de março deste ano, o funcionamento presencial dos setores administrativos e dos gabinetes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), no Santo Agostinho, na região Centro-Sul de Belo Horizonte, serão retomados nesta quinta-feira (22), com algumas restrições. Dentre elas, continuarão suspensas a entrada do público e a realização de eventos coletivos.

Conforme a ALMG, o expediente voltará a acontecer às terças, quartas e quintas-feiras, ds 8h às 17h, mediante escalas de trabalho estritamente necessárias à realização das atividades dos setores administrativos e gabinetes parlamentares. No âmbito do processo legislativo, voltará a ser possível a realização de reuniões de comissões, de terça a quinta, limitadas a duas por turno.

De acordo com a Assembleia, o expediente remoto foi prorrogado, na última sexta-feira (16), seguindo determinação do presidente Agostinho Patrus (PV), até quarta-feira (21). A decisão foi publicada no Diário Administrativo.

Restrições

A entrada de público externo nas dependências da ALMG seguirá suspensa. Com isso, continuarão interrompidas as visitas a gabinetes parlamentares e a prestação de atendimento externo pelo Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC), pela Biblioteca Deputado Camilo Prates e pelo Espaço Cidadania.

Além disso, as atividades de Plenário continuarão acontecendo de maneira semipresencial, mantida a suspensão de eventos institucionais, homenagens e outros eventos coletivos, além da cessão de espaços.

