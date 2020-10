Máscaras no rosto, álcool em gel nas mãos e fé no coração. Assim estavam os fiéis que agendaram visita para esta quarta-feira (28) ao Santuário do bairro da Graça, em Belo Horizonte, para a celebração do Dia de São Judas Tadeu.

As comemorações em homenagem ao santo se iniciaram à meia-noite, horário da primeira missa no templo. Participaram presencialmente apenas os devotos que se registraram para comparecer às cerimônias, que serão realizadas até 20h. As primeiras solenidades da manhã estavam cheias - ainda que em menor número na comparação aos anos anteriores devido aos protocolos de segurança contra a Covid-19 -, mas o distanciamento entre os devotos era respeitado.

Aqueles que não puderam ir ao Santuário de São Judas Tadeu, ou que não conseguiram uma das cem fichas para cada missa, podem acompanhar as festividades por meio das redes sociais da igreja (confira abaixo). Os que não tiveram acesso às senha, mas compareceram ao local, visitaram apenas o velário.

A dona de casa Olinda de Souza Lima, de 54 anos, devota do santo e frequentadora do templo, não perdeu tempo quando as inscrições se iniciaram. Há um mês, ela já havia se registrado para comparecer à missa do meio-dia e pedir bençãos à família, em especial ao filho.

Para Olinda, mesmo com as restrições e as mudanças impostas para que as celebrações acontecessem, não houve diferença para os que seguem firmes com as crenças. “Para quem tem fé, não. É a mesma celebração. Estou até emocionada depois de tanto tempo, mas acho que a fé da gente está a mesma coisa”, afirmou.

Conforme recomendações da organização, é obrigatório o uso de máscaras e que os fiéis mantenham o distanciamento de um metro.

Onde assistir?

YouTube: bit.ly/SaoJudasYT

Facebook: facebook.com/saojudasbh

Instagram: instagram.com/saojudasbh