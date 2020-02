Nesse domingo (23), saiu às ruas do Centro de Porto, em Portugal, o bloco Batucada Radical, criado em 1994 pelo carioca Mestre Porto e a portuguesa Helena Fernandes, e considerado o primeiro do país sendo, até hoje, o único cortejo carnavalesco da cidade. Além da língua, a conexão com a antiga colônia se dá também pela música.

Enquanto em BH desfilam cerca de 500 grupos pelas ruas da metrópole de 2,5 milhões de pessoas, de estilos variados e em diferentes pontos, na cidade costeira de Portugal, que tem apenas cerca de 200 mil habitantes, o Batucada Radical chama a atenção ao divulgar a música brasileira por lá.

Primeiro bloco de Carnaval em Portugal, o Batucada Radical desfilou nesse domingo pelas ruas de Porto enchendo a cidade de músicas brasileiras



Crédito: Bruno Cerqueira pic.twitter.com/WT2W8u6GPD — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) February 24, 2020

Ao som de funk, reggae, samba e forró, o belo-horizontino Bruno Cerqueira, de 32 anos, desenvolvedor de sistemas, conseguiu matar a saudade da folia da cidade natal ao encontrar o Batucada, onde toca caixa.

"Moro em Porto há um ano e três meses e uma das coisas coisas que sentia falta aqui era da alegria e das festas brasileiras. Aí comecei a ensaiar no bloco Batucada Radical e é como se eu voltasse de novo ao Carnaval de BH. É o único bloco da cidade e me cativou justamente por ser inclusivo e aberto a todas as pessoas", conta.

Uma diferença pontual entre as duas festas, segundo ele, é o caráter político e de protesto mais marcante em BH. "Não há manifestações assim no Batucada, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o bloco tem um caráter social e inclusivo, e é envolvido em vários projetos jutno aos bairros pobres de Porto", relata.

