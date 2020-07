Referência estadual em atendimento a vítimas de politraumatismo, o hospital João XXIII está tendo que contar com o apoio de outras unidades de saúde para a realização de exames de tomografia em pacientes. Os dois aparelhos usados para esse procedimento estragaram e ficaram indisponíveis entre o dia 16 de julho e esta quarta-feira (29).

De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), o tomógrafo principal já passou por conserto e acaba de ser liberado para uso. Mas o outro equipamento, mais antigo, depende de uma reposição de peça e não há prazo para que possa ser utilizado novamente. Em média, são realizados 77 exames de tomografia por dia no João XXIII.

De acordo com a fundação, o contexto da pandemia interferiu no conserto do tomógrafo. “Como estamos em um cenário desfavorável, houve dificuldade para agendamento da manutenção e aquisição de peças”, afirmou por meio de nota.

A Fhemig garantiu que não houve cancelamento de exames no período enquanto os dois aparelhos estavam em manutenção. “Os pacientes que necessitavam desse exame estavam sendo remanejados para uma empresa contratada, a Hermes Pardini, e outras unidades da rede também deram suporte”, completou.