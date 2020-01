A matrícula presencial dos alunos da rede estadual começa na próxima segunda-feira (13). O prazo segue até 20 de janeiro. A lista com os aprovados na primeira chamada estará disponível a partir desta sexta-feira (10), às 18h, no site matricula.educacao.mg.gov.br. Dentre os critérios para seleção, instituição mais próxima da residência do estudante e se há irmãos matriculados no mesmo colégio.

Matrícula garante vaga em escolas estaduais em 2020

Quem não foi selecionado deve ficar atento à segunda chamada, prevista para o dia 23. A partir desta data, o aluno terá até 30 de janeiro para comparecer à escola e efetivar a matrícula.

Segundo a Secretaria de Estado de Educação (SEE/MG), todos que fizeram a pré-matrícula terão a vaga assegurada para o ano letivo que começa em 10 de fevereiro.

Documentos para matrícula

Para realizar a matrícula, pais, responsáveis ou o próprio aluno (maior de 18 anos) devem se apresentar na unidade de ensino com os seguintes documentos:

- Certidão de nascimento ou casamento, carteira de identidade ou documento do aluno que a substitua, original e cópia;

- CPF do aluno, original e cópia, sendo obrigatória a apresentação se o aluno for maior de idade e facultativa quando menor de 18 anos;

- Comprovante de residência, original e cópia, no nome de um dos pais ou responsáveis ou do aluno. São considerados comprovantes válidos as contas de água, luz, telefone.

- Histórico escolar ou declaração de transferência, constando a série para a qual o aluno está habilitado, ficando o original na escola.

Para o aluno menor de idade é necessária, ainda, a apresentação de documento de identidade e do CPF, originais e cópias, de um dos pais/responsáveis. Caso o estudante seja declarado portador de deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, é necessária a apresentação de laudo médico, original e cópia.

*Amanda Souza, com informações da Agência Minas.