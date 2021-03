Minas vive o pior momento da pandemia desde o início, em março do ano passado. Com ocupação de leitos no limite e número de novos casos de Covid-19 em avanço, falta vaga e atendimento para pacientes que procuram hospitais no Estado. Por isso, novas medidas restritivas entrarão em vigor a partir desta quarta-feira (17): todas as 853 cidades localizadas no território entrarão da Onda Roxa do programa Minas Consciente, a mais restritiva do plano. Durante entrevista coletiva, realizada na manhã desta terça (16), o governador Romeu Zema (Novo) avaliou a atual situação e considerou um colapso no sistema de saúde.

No momento, ao menos 200 mineiros estão na fila de espera e aguardam atendimento. “Começamos a assistir uma cena de horror. Pessoas clamando por atendimento e não há vaga. Queremos isso em Minas? Vermos pessoas morrendo nas ruas? Chegamos no ponto em que nosso sistema de saúde entrou em colapso. Mais pessoas procuram do que temos capacidade de atendimento. O Estado não tem mais capacidade de atendimento”, disse.

Ao todo, 974.594 pessoas já foram contaminadas pelo novo coronavírus em Minas Gerais desde o início da pandemia, em março do ano passado, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) desta segunda-feira (15). Até agora, 20.687 mineiros já perderam a vida para a Covid-19.

“Temos leitos para ampliar, mas não temos profissionais. Todos estão exaustos. Precisamos desse sacrifício final. Não nos resta outra alternativa senão essa. Temos que limitar o número de casos. Estamos perdendo pessoas porque não há capacidade de atendimento”, concluiu.

