Um comerciante foi assassinado enquanto trabalhava na tarde desta quinta-feira (17), no bairro Novo Riacho, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O corpo do homem de 40 anos foi encontrado com quatro tiros no peito, pescoço e rosto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o dono de um topa tudo da rua Rio Sacramento estava sentado no local, quando apareceu um veículo preto com três homens. Um deles saiu do carro e fez os disparos. Os suspeitos fugiram, mas a polícia está verificando câmeras de segurança da região para identificá-los.

Segundo relato de uma testemunha, a vítima tinha dívidas e “relação comercial conturbada com clientes”. Ele também estaria devendo pensão alimentícia para uma ex-namorada. O caso foi encaminhado à 7ª Delegacia de Homicídios.

