Belo Horizonte está em quarentena, com bares e restaurantes proibidos de realizar atendimento presencial por causa da pandemia do novo coronavírus. Por decreto que começou a vigorar nesta sexta-feira (20), estabelecimentos do setor alimentício só podem funcionar com delivery.

No Barreiro, um restaurante estava aberto servindo comida normalmente para os clientes

Se na região central a determinação está sendo cumprida à risca, nos bairros periféricos a situação não é a mesma. No Barreiro, por exemplo, a reportagem encontrou um restaurante servindo comida normalmente para os clientes.

Lá, também, um boteco estava a todo vapor, com mesas cheias de homens bebendo cerveja. “Que coronavírus que nada”, gritou um simulando um espirro em seguida.

Segurança

Nesta sexta-feira entrou em vigor o decreto do prefeito Alexandre Kalil que determina o fechamento de diversos estabelecimentos comerciais. Além de bares, restaurantes e lanchonetes, foram afetados casa de shows, boates, danceterias, salões de dança, feiras, exposições, congressos, seminários, shoppings centers, centros de comércio e galerias de lojas, cinemas, teatros, clubes, academias, clínicas de estética, salões de beleza e parques.

A suspensão, por tempo indeterminado, não se aplica aos supermercados, farmácias, laboratórios, clínicas, hospitais, além de outros e serviços de saúde.

