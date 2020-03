O período de isolamento domiciliar para conter a transmissão do novo coronavírus em Belo Horizonte está apenas no primeiro dia, mas comerciantes já amargam prejuízos históricos nesta quarta-feira (18).

O gerente de loja Otacílio de Assis, de 54 anos, considerou esta manhã como a pior em vendas dos últimos 40 anos. Apesar do movimento no Centro, o consumo da população caiu drasticamente. “Trabalho com comércio no hipercentro de BH há 42 anos e nunca vi um movimento tão fraco”, avaliou.

Se a crise persistir, segundo ele, a loja de calçados que fica bem na Praça 7 não irá resistir. “Não tem como manter aluguel e pagamento de funcionário sem receita. E o pior é que não sabemos quanto tempo essa crise vai durar”, lamentou.

Em outras áreas a situação também está crítica. O taxista Wallison Sousa Campos, de 23 anos, ficou mais de uma hora parado em uma fila esperando por passageiros. “Sumiu todo mundo. O dia está com movimento menor do que registramos nos fins de semana”, observou.

Há, no entanto, quem tem aproveitado o momento para aumentar os lucros. Caso do ambulante Charles da Silva Calazans, de 29 anos. Além das balinhas que vende nos pontos de ônibus, ele inseriu mais um produto para oferecer aos clientes. “Agora também vendo álcool em gel, e está sendo um sucesso. Todo mundo quer comprar. Na crise, temos que usar a criatividade”, brincou.

Números

A pandemia do novo coronavírus fez pelo menos 14 vítimas em Minas, sendo que cinco são de BH. A metrópole, inclusive, já registra transmissão comunitária da doença, que é quando um paciente infectado que não esteve nos países com registro da doença transmite a doença para outra pessoa, que também não viajou.

No Brasil, conforme o Ministério da Saúde, são 291 casos confirmados e 8.819 suspeitos. No mundo, a pandemia superou a barreira de 6 mil mortes e 160 mil infectados.

