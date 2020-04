Apesar do decreto anunciado pelo prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, para os estabelecimentos que não são de “serviços essenciais” ficarem fechados a partir desta quinta-feira (9), muitos comerciantes desobedeceram a proibição e abriram as portas.

A reportagem do Hoje em Dia percorreu o centro da capital e encontrou vários estabelecimentos abertos. Próximo ao Mercado Central, foi possível verificar lojas de artigos religiosos e salões de beleza desrespeitando a determinação da prefeitura.

Nas avenidas Amazonas e Augusto de Lima e nas ruas Goytacazes e Curitiba, por exemplo, também foram verificadas lojas de instrumentos musicais, produtos de festas, tecidos, bolsas e celulares com as portas abertas.

O fechamento do comércio foi anunciado por Kalil em uma postagem no Twitter nessa quarta-feira (8). “Quem não está entre os serviços essenciais não deve ir trabalhar”, afirmou. O decreto visa a conter o avanço do coronavírus em Belo Horizonte, que até o momento contabiliza 293 casos confirmados da doença e seis mortes.

Punição

A medida suspende, por tempo indeterminado, o alvará de localização e funcionamento de todas as atividades comerciais na cidade. Trabalhos administrativos e de manutenção de equipamentos poderão ser realizados por meio virtual ou com portas fechadas, sem atendimento ao público externo, com escala mínima de funcionários.

Quem descumprir a determinação, ainda conforme a PBH, poderá sofrer punição administrativa, civil e penal. A fiscalização é feita pela Guarda Municipal, autorizada pelo novo decreto a recolher o alvará de localização e funcionamento das empresas.

A nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte e com a Câmara dos Dirigentes Lojistas da capital (CDL-BH) e aguarda retorno sobre os flagrantes de lojas abertas no centro da cidade.



