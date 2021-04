Comerciantes com débitos em pagamentos de água e luz poderão parcelar as contas em até 12 vezes. Além disso, não será preciso dar entrada. A informação foi divulgada nesta terça-feira (20) pelo governador de Minas Romeu Zema (Novo).

"Após me reunir com diversos setores produtivos nos últimos dias, conseguimos dar uma boa notícia e atender a uma importante demanda", postou Zema, no Twitter.

De acordo com ele, o governo de Minas está "ouvindo e analisando cada sugestão nesse momento tão difícil". Não foi informado até quando a medida terá validade. A reportagem entrou em contato com o Estado e aguarda mais informações.

No mês passado, o chefe do Executivo estadual determinou que as estatais Cemig e Copasa não cortem a energia e a água dos consumidores de baixa renda que não conseguirem pagar as dívidas com essas empresas.

