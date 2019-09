A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) abriu uma consulta pública para atualizar os critérios de diagnóstico e tratamento de diabetes mellitus do tipo 1. Podem colaborar pacientes, profissionais de saúde e pesquisadores. O prazo se encerra na próxima segunda-feira (16).

A Conitec assessora o Ministério da Saúde nas atribuições relativas à incorporação, exclusão ou alteração de tecnologias em saúde pelo SUS, bem como na constituição ou alteração de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT).

As sugestões devem ser enviadas por meio de um formulário eletrônico, disponibilizado no site da Conitec. Os novos parâmetros em vigor serão compilados em um Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas.

O diabetes tem como causa a produção insuficiente ou a má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo. Considerada um transtorno metabólico, a doença engloba fatores genéticos, biológicos e ambientais.

Prevenção

Geralmente, o diabetes mellitus do tipo 1 se manifesta já na infância e na adolescência, mas também pode aparecer na fase adulta. A doença tem como sintomas a vontade de urinar diversas vezes ao dia, fome e sede constantes, perda de peso, fraqueza, fadiga, mudanças de humor, náusea e vômito. Se não tratado, o quadro pode ocasionar complicações agudas e crônicas, capazes de afetar os olhos, os rins, os nervos e o coração.

As principais medidas de prevenção da doença incluem uma dieta saudável, com ingestão de verduras, legumes e frutas e redução do consumo de sal, açúcar e gorduras. Como o sedentarismo é um fator de risco para o diabetes, a prática de exercícios físicos também ajuda a diminuir as chances de se ter a doença. Estudos indicam, ainda, que fumantes têm maior probabilidade de desenvolvê-la.

O diabetes pode ser detectado através do exame de glicemia, que mede a taxa de glicose no sangue. Em alguns casos, quando esse nível está mais alto do que o normal, o estado chamado de pré-diabetes pode estar caracterizado. Trata-se de um importante sinal de alerta do corpo, já que pode significar a última chance de a pessoa rever hábitos alimentares e de saúde e conseguir impedir o diabetes.

O tratamento do diabetes do tipo 1 é feito com injeções diárias de insulina. As doses são necessárias para que a glicose no sangue seja mantida em taxas normais.

Índices

Análise do Ministério da Saúde revela que, de 2006 para 2018, houve um aumento na incidência da doença no país. No período, a porcentagem saltou de 5,5% para 7,7% da população adulta.

Os dados mostram que a prevalência maior se dá entre mulheres. Ao todo, 8,1% delas tiveram o diagnóstico confirmado, contra 7,1% dos homens.

O governo federal informou que, em 2018, foram distribuídos 3,2 bilhões de medicamentos para diabetes. Estima-se que, ao todo, 7,2 milhões de pacientes tenham sido beneficiados pela ação.

Leia mais:

Novo estudo mostra que erradicação da malária será possível até 2050

Autodiagnóstico pela web pode atrasar tratamento e cura de doenças