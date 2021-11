A viabilidade da realização do carnaval de 2022 na capital mineira será debatida nesta quinta-feira (11), às 13h, em uma audiência pública da Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). Na pauta, as preocupações com o cumprimento dos protocolos sanitários, a situação epidemiológica da cidade em fevereiro de 2022 e a falta de recursos financeiros.



Para os vereadores, diante do cenário da pandemia, é preciso ter cautela para que o evento ocorra de forma estruturada e segura. Dentre os possíveis temas que devem ser debatidos na audiência estão: imunização dos foliões; impedimento de aglomeração de pessoas; controle da pandemia no estado; apoio do poder público e patrocinadores; possibilidade de realização de eventos fechados, que permitem maior controle do público; prazo para a realização de ensaios.

Além de representantes de blocos carnavalescos e escolas de samba da capital, foram convidados para a audiência o presidente da Belotur, Gilberto Castro; a secretária municipal de Cultura, Fabíola Moulin; a secretária municipal de Regulação Urbana, Maria Caldas; e o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado.

Mesmo sem saber se a cidade vai ter carnaval no ano que vem, alguns blocos de rua já estão ensaiando se preparam para desfilar. Mas outros ligados à Associação Cultural dos Blocos Caricatos de BH (ACBC) veem a festa com preocupação. Jairo Alves, presidente do “Bloco Por Acaso”, diz que a expectativa para a realização da festa é “zero”. Segundo ele, em reunião realizada nesta terça-feira (9) com o presidente da Belotur e representantes dos 10 blocos integrantes da ACBC, é quase impossível viabilizar o carnaval na capital mineira. E, diferentemente de outras apresentações culturais e artísticas, o “carnaval online” não é uma opção.