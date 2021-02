Diante da sinalização da Prefeitura de Belo Horizonte de um possível retorno do ensino presencial em março, a Comissão de Educação da Câmara Municipal de BH iniciou, nesta quarta-feira (17), uma série de visitas a escolas municipais da capital para verificar os preparativos para a retomada segura durante a pandemia de Covid-19.

A primeira visita teve duração de duas horas e foi feita à Escola Municipal Imaco, localizada no bairro Funcionários, na região Centro-Sul, nessa manhã. Ao todo, a comissão legislativa pretende visitar 15 escolas municipais, em diversas regiões da cidade (veja lista abaixo).

A visitação foi aprovada pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da CMBH após requerimento do vereador Wilsinho da Tabu (PP), que esteve no Imaco nesta quarta, juntamente com os colegas Macaé Evaristo (PT), Rubão (PP) e Fernanda Borja (Avante).

Rubão (PP), Fernanda Borja (Avante), Wilsinho da Tabu (PP) e Macaé Evaristo (PT) em visita ao Imaco

De acordo Wilsinho, a avaliação do colégio constatou a ausência de equipamento para álcool gel com acionamento pelo pé, além de problemas na abertura de janelas e ventilação escassa, falta de marcações no chão e dimensões insuficientes das salas.

"São alguns dos pontos que ficaram mais evidentes para receberem atenção imediata do Executivo", relatou o vereador, que também cobrou um calendário de vacinação que contemple servidores e estudantes para o retorno seguro às aulas.

Outro lado

A Secretaria Municipal de Educação confirmou a sinalização de possibilidade de retorno presencial das aulas no início de março. No entanto, reforçou que a retomada só ocorrerá após a avaliação dos estudos científicos, dos indicadores de evolução da epidemia e das autoridades de saúde de BH.

Conforme a prefeitura, a volta presencial às aulas deverá ocorrer em três fases, que foram definidas de acordo com a idade dos alunos. A primeira etapa concentra alunos da educação infantil de 0 a 5 anos, que estudam nas escolas da rede municipal, nas creches parceiras e, também, na rede particular.

A segunda fase é voltada para estudantes de 6 a 8 anos; e o terceiro e último momento é para o reinício do ensino para crianças de 9 a 14 anos.

O Hoje em Dia entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação para obter um posicionamento sobre as críticas feitas pelo vereador à estrutura do Imaco e aguarda um posicionamento.

Agenda de visitas

Conforme a Câmara Municipal, as visitas ocorrerão sempre às 9h da manhã, nos seguintes locais:

22 de fevereiro: escolas municipais George Ricardo Salum e Professora Alcida Torres, no Bairro Taquaril; e a Escola Municipal Levindo Lopes, no Bairro Paraíso;

8 de março: escolas municipais Emídio Berutto, no Santa Inês, Professora Marília Tanure Pereira, no Esplanada, e Monsenhor João Rodrigues de Oliveira, no bairro São Geraldo;

15 de março: Escola Municipal Santos Dumont, no bairro Santa Efigênia; e escolas municipais Professor Domiciano Vieira, no bairro Sagrada Família, e Israel Pinheiro, no Alto Vera Cruz;

22 de março: escolas municipais Professor Lourenço de Oliveira, no bairro Santa Tereza, Padre Francisco Carvalho Moreira, no São Geraldo, e Doutor Júlio Soares, no Granja de Freitas;

29 de março: escolas municipais São Rafael, no bairro Pompéia, Wladimir de Paula Gomes, no Caetano Furquim, e Fernando Dias Costa, no bairro Taquaril.

