Com um aumento de 19% na taxa de incidência do novo coronavírus no Estado na última semana, o Comitê Extraordinário Covid-19 definiu pela manutenção de dez das 14 macrorregiões na onda vermelha do Plano Minas Consciente. A nova deliberação mantém a classificação das regiões até 30 de janeiro.

A fase mais restritiva do plano começa a valer a partir deste sábado (23), e tenta conter o avanço da pandemia. A fase apenas autoriza a abertura de serviços essenciais, como padarias, supermercados, farmácias e bancos.

A classificação está em uma deliberação, publicada nesta quinta-feira (21). As regiões que estão na onda vermelha são: Centro, Centro-Sul, Jequitinhonha, Leste, leste-Sul, Nordeste, Oeste, Sudeste, Sul e Vale do Aço.

Três regiões – Nordeste, Norte e Triângulo do Norte – permanecem na onda amarela, com menor restrição. Apenas a região Triângulo-Sul segue na onda verde, na qual é permitido o funcionamento de atividades não essenciais com alto risco de contágio, como cinemas, parques e teatros.

Cautela

Desde 7 de janeiro, quando os números da pandemia em Minas já tinham voltado a níveis preocupantes, de acordo com autoridades sanitárias, são dez as regiões na onda vermelhar. De acordo com o chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Pinho, a região Centro apresentou uma melhora nos indicadores em relação à semana passada, mas o Comitê optou pela manutenção na onda vermelha até que os resultados sejam mais sólidos.

“A região Centro requereu uma análise adicional. Observamos uma pequena melhora do grau de risco, mas, dado o momento atual, o Comitê entendeu prudente manter na onda vermelha e aguardar mais uma semana para ver se, de fato, é um viés de melhora ou se foi uma pequena variação, para tomarmos a decisão mais apropriada”, explicou.

Segundo o governo de Minas, mesmo com a chegada da vacina contra a Covid-19, o plano e os indicadores usados para avaliação do funcionamento das atividades econômicas, em cada região, devem continuar servindo de parâmetro para a maioria dos governantes.

“A incidência continua alta e nos demanda uma atenção grande, tanto por parte do estado e dos gestores municipais, quanto por parte da população. Tivemos esta semana o início da vacinação, conseguimos entregar em todas as regionais. Isso pode dar uma sensação de que a briga está vencida, o que não é a visão mais apropriada para o momento. A quantidade de vacinas ainda é reduzida, ela tem o foco bem específico, então é muito importante que todos os cidadãos e gestores municipais permaneçam com as medidas de distanciamento e com as fiscalizações”, alertou Pinho.

Pandemia em Minas

Em 24 horas, Minas confirmou 8.831 novos casos de Covid-19 e chegou a 668.216 infectados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, em março do ano passado. Os dados são do boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta quinta-feira.

De acordo com o levantamento, em um dia, 170 pessoas perderam a vida por complicações da doença. Ao todo, o Estado já computou 13.891 mortes pelo vírus. Dos 853 municípios, 725 já registraram ao menos um óbito pela enfermidade.

Veja o que é permitido em cada onda:

Verde

- Atividades artísticas, como produção teatral, musical e de dança e circo

- Cinemas, bibliotecas, museus, arquivos

- Parques, zoológicos e jardins

- Feiras, congressos, exposições, filmagens de festas, casas de festas, bufê

- Parques de diversão, discotecas, boliches, sinuca

- Bares com entretenimento (shows e espetáculos)

- Serviços de colocação de piercings e tatuagens

Amarela

- Bares (consumo no local)

- Autoescolas e cursos de pilotagem

- Salões de beleza e atividades de estética

- Comércio de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

- Papelarias, lojas de livros, discos e revistas

- Lojas de roupas, bijuterias, joias, calçados, e artigos de viagem

- Comércio de itens de cama, mesa e banho

- Lojas de móveis e lustres

- Imobiliárias

- Lojas de departamento e duty free

- Lojas de brinquedos

-Academias (com restrições)

- Agências de viagem

- Clubes

Vermelha

- Supermercados, padarias, lanchonetes, lojas de conveniência

- Bares e restaurantes (somente para delivery ou retirada no balcão)

- Açougues, peixarias, hortifrutigranjeiros

- Serviços de ambulantes de alimentação

- Farmácias, drogarias, lojas de cosméticos, lavanderias, pet shop

- Bancos, casas lotéricas, cooperativas de crédito

- Vigilância e segurança privada

- Serviços de reparo e manutenção

- Lojas de informática e aparelhos de comunicação

- Hotéis, motéis, campings, alojamentos e pensões

- Construção civil e obras de infraestrutura

- Comércio de veículos, peças e acessórios automotores

* Com informações da Agência Minas

Leia mais:

PBH ainda tem 306 vagas de enfermeiros para preencher; salário chega a R$ 4,3 mil

Minas confirma 8.831 novos casos de Covid-19; já são mais de 668 mil infectados

Secretaria de Saúde abre 40 leitos de UTI no Hospital Júlia Kubitschek, no Barreiro