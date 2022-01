O Comitê de Enfrentamento à Covid de Belo Horizonte se reuniu na tarde desta quarta-feira (19) com o prefeito Alexandre Kalil (PSD) para discutir a situação da pandemia na capital. A vacinação infantil e as festas privadas no carnaval foram os temas centrais do encontro, que continuará novamente nesta quinta (20).

A vacinação infantil foi discutida por conta da falta de um cronograma de entrega das doses pediátricas para crianças entre 5 e 11 anos. Já no tema do carnaval, o grupo busca estabelecer quais critérios serão adotados para a liberação de alvarás de eventos privados durante o período.

Além do prefeito e do comitê, formado pelos infectologistas Estevão Urbano, Carlos Starling e Unaí Tupinambás, participaram da reunião o secretário de Saúde, Jackson Machado e o vice-prefeito Fuad Norman.

Nesta segunda-feira (17), o Conselho Municipal de Saúde reivindicou uma série de medidas à prefeitura para conter o avanço da Covid na cidade. Dentre elas estão o cancelamento de eventos como shows e jogos de futebol até o fim de fevereiro e a exigência do passaporte vacinal para entrada em locais públicos como bares, restaurantes e teatros.

Em resposta à reportagem, a prefeitura afirma que trabalha com ações para a ampliação da cobertura vacinal, aumento de leitos nos hospitais, contratação de profissionais de saúde e aumento no horário de atendimento dos Centros de Saúde da capital. Os pontos específicos sobre passaporte vacinal e cancelamento de eventos não foram mencionados.

O município reforçou a necessidade da população continuar adotando as medidas preventivas: uso correto da máscara, distanciamento social, higienização das mãos, etiqueta da tosse e esquema vacinal completo.

