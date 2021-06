O home office virou uma realidade para grande parte dos trabalhadores desde março de 2020, por causa da pandemia da Covid-19.

Mas, se casa virou local de trabalho, é preciso ter alguns cuidados para evitar danos à saúde, como dores na coluna. O trabalho remoto exige hábitos que podem prevenir esses problemas, mantendo a boa produtividade no serviço.

O fisioterapeuta, sócio-proprietário do Centro de Reabilitação e Condicionamento Físico (FortaleSer), Felipe Pimenta Moraes, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre os cuidados com a ergonomia no home office, nesta terça-feira (15), às 17h30. A live será transmitida pelo Instagram do Hoje em Dia.