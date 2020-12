O e-commerce no Brasil foi um dos setores que mais cresceu durante a pandemia do novo coronavírus. As vendas on-line devem fechar o ano com um faturamento de R$ 106 bilhões, um aumento de 18% em relação a 2019, segundo estimativa da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm).

Dentre os principais motivos para o salto, muitas lojas desenvolveram ações de comunicação nas redes sociais, por meio de empresas de marketing digital. Hoje, esses canais são considerados os de maior engajamento dos consumidores.

O professor universitário, gestor de Projetos de Marketing das Faculdades Promove e Kennedy e sócio-proprietário da Cliave Assessoria em Marketing Digital e Eventos, Douglas Belato, conversa com a repórter Maria Amélia Ávila sobre as tendências do segmento para 2021, nesta quarta-feira (30), às 17h30. A live será pelo Instagram do Hoje em Dia.