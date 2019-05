Dentre os desafios que a carreira no Direito pode proporcionar, os estudantes sabem que a sustentação oral é uma das mais valorizadas. Neste mês, alunos de 36 instituições de Minas, como as Faculdades Promove, em BH, participaram de uma competição que buscou reconhecer esse atributo.

A capacidade do advogado de defender a tese e a argumentação em favor do cliente foi o foco de um torneio organizado pela UFMG e o Instituto de Direito Processual (IDPro). A 1ª Competição Mineira de Processo Civil terminou nesta semana.

A disputa foi iniciada no ano passado e teve duas fases. Na primeira, cada faculdade deveria montar teses argumentativas sobre um imbróglio envolvendo uma família fictícia. As pessoas perderam uma viagem internacional após a companhia aérea alegar que não havia direito pleno dos viajantes para as milhas usadas.

Na segunda etapa, dividida em grupos que defendiam a empresa e a família, os alunos deveriam sustentar oralmente as teses, simulando um julgamento real do caso, na presença de juristas e desembargadores do Estado.



A professora Lucélia Sena, que leciona processo civil no Promove, foi uma das coordenadoras da equipe de sete pessoas que representou a faculdade. Para ela, a experiência extraclasse e o intercâmbio com outros institutos são agregadores na formação.

“Foi único, pois os estudantes tiveram oportunidade de vivenciar o que não é visto dentro da sala de aula. Essas vivências da prática são enfrentadas pelo bacharel só quando ele se forma. Essa competição pode deixá-los mais seguros na hora de atuar profissionalmente”, disse.

Cinco alunos do Promove, orientados por Lucélia Sena e pela professora Jordânia Gonçalves, participaram da iniciativa. “Tiveram contato com o principal doutrinador do processo civil, autor do livro que eles estudam, Humberto Teodoro Júnior. Para o estudante, conversar, conviver com essas pessoas, é importante”, sustenta Lucélia.

Graduando do 7º período, Ezequiel Rezende San Juan, de 28 anos, foi um dos membros da equipe. Para ele, a sensação era de ter lapidado habilidades. “Foi a primeira competição de que participei. Nos preparamos por meses para defender nossas argumentações. Fomos testados pelos desembargadores. Ótima oportunidade”.