Belo Horizonte entra em mais uma semana decisiva para a continuidade da flexibilização da quarentena na cidade. O comportamento da população, inclusive, está no centro das atenções. Depois que parte do comércio foi autorizada a funcionar, na última segunda-feira, falta de álcool em gel nos ônibus, usuários sem máscaras no transporte público, longas filas e aglomeração de pessoas na porta de lojas foram flagrantes recorrentes nos dias que se seguiram.

Passageiros sem máscaras ou que usam equipamento de proteção individual incorretamente colocam em perigo outras pessoas no transporte coletivo, considerado de potencial alto para o contágio do novo coronavírus

O desrespeito, no entanto, pode barrar a reabertura de mais estabelecimentos – o que deveria ter ocorrido hoje, mas o alto índice de transmissão do novo coronavírus e a ocupação de leitos hospitalares impediram – e até mesmo levar ao fechamento total da cidade. A palavra final será dada na próxima sexta-feira, pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 da capital.

Até lá, os moradores terão que fazer a sua parte. Secretário municipal de Saúde, Jackson Machado garante que os índices de transmissão do vírus e a ocupação de leitos serão monitorados diariamente. “É por isso que os cuidados de higiene devem ser rigorosamente observados. Lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara e manter o distanciamento social na medida do possível. Sair apenas para o indispensável”.

Com a flexibilização, houve acréscimo de 30 mil usuários nos coletivos, que estão transportando, diariamente, cerca de 455 mil pessoas

Desrespeito

Mas a recomendação nem sempre é seguida. A falta do Equipamento de Proteção Individual (EPI) ou o uso incorreto dela são corriqueiros, inclusive dentro dos ônibus e metrô da metrópole. “Eu tenho medo. Já estava trabalhando antes dessa flexibilização e vi que aumentou a quantidade de gente no ônibus. Umas duas vezes vi passageiros sem máscaras”, contou a operadora de telemarketing Ana Flávia Silva Souza, de 32 anos.

Um dos requisitos para atender ao aumento da demanda era que as empresas que operam o sistema fornecessem dois dispenseres de álcool em gel nos veículos, o que não foi feito por vários dias.

Na sexta-feira, o prefeito Alexandre Kalil determinou alteração no decreto que previa essa medida. Agora, os ônibus terão o produto apenas na entrada do coletivo.

No metrô, a demarcação indicando a distância mínima entre os usuários não é encontrada. Segundo a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), a sinalização foi afixada nas estações com maior fluxo de passageiros, como Eldorado, Lagoinha, São Gabriel, Central e Vilarinho.

Parada

Um dos motivos para que a prefeitura barrasse a segunda onda da flexibilização, prevista para hoje, foi o aumento da taxa de contaminação do vírus na cidade. Até sexta-feira ela estava em 1,24 – o que acendeu o sinal vermelho.

Se o índice continuar subindo, o infectologista Estevão Urbano afirma que a flexibilização será freada novamente. “Para não perder a mão de um vírus que se multiplica exponencialmente. E quando você perde a mão, é difícil voltar atrás, para uma situação relativa de estabilidade”.

Primeira semana

Dados da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) indicam que a primeira fase de reabertura do comércio da cidade liberou o funcionamento de 9.771 empresas e 28.451 Microempreendedores Individuais (MEIs). No comércio, foram 8.788 lojas e 8.990 pequenos empreendedores. Já no setor de serviços, 983 empresas e 19.461 MEIs das atividades de cabeleireiros, manicure e pedicure.

No total, essas atividades representam aproximadamente 35 mil empregos formais no município. Também foi liberado o funcionamento das atividades comerciais nos shoppings populares da cidade.

Para atender à demanda, foram acrescidas 1,6 mil viagens no sistema de transporte, passando de 12,5 mil por dia na semana anterior para 14,1 mil.

Como a flexibilização foi interrompida, o prefeito Alexandre Kalil informou, na última sexta-feira, que não haverá aumento do numero de coletivos. “Estamos em guerra. Não dá para todo mundo ir sentadinho, colocar ônibus rodando tomando prejuízo de R$ 5 milhões, R$ 6 milhões por dia. Vai continuar a mesma quantidade, porque não estamos abrindo nada”, afirmou.

