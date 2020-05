Os belo-horizontinos estão em contagem regressiva para saber se a quarentena será, de fato, flexibilizada na cidade dentro de sete dias. O anúncio será feito na sexta-feira, mas a queda na taxa de isolamento social põe em risco o afrouxamento. A medida também depende de uma equação, que leva em conta o índice de infecção do novo coronavírus e a taxa de ocupação dos leitos de enfermaria e terapia intensiva exclusivos para pacientes com Covid-19.

Se 25 de maio fosse ontem, conforme o comitê de enfrentamento à doença criado na cidade, o relaxamento gradual já poderia ocorrer. Mas preocupa o movimento mais intenso de pessoas nas ruas da capital.

Para se ter uma ideia, no último domingo a taxa de isolamento, que vinha se mantendo na casa dos 50%, caiu para 40%, segundo a Secretaria Municipal de Planejamento.

Na avaliação do infectologista Estevão Urbano, alguns moradores podem ter relaxado por conta da situação menos crítica do município em relação a outras capitais do país, que enfrentam muitos casos confirmados de Covid-19 e fila para conseguir uma internação em hospitais abarrotados de pacientes.



Mais indicadores

Por outro lado, os demais indicadores que vão nortear a flexibilização em Belo Horizonte se mostraram aceitáveis até ontem.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado, a taxa de infecção do novo coronavírus, o chamado R0, está em torno de 1,09 – o que significa que o doente com o novo coronavírus pode contaminar mais uma pessoa. “Mas se chegar a 1,2 não será possível reabrir o comércio”, disse.

Em relação aos leitos específicos para Covid-19, a situação ainda é confortável, destacou o titular da pasta. Segundo ele, até ontem, 32% das vagas em enfermaria estavam ocupadas com pessoas com a enfermidade. De UTI, o índice era de 51%.

“Essa faixa (de 50%) é um alerta. Preocupante é chegar a 70%”, destacou Jackson Machado.



Comportamento

Em entrevista coletiva concedida ontem, o prefeito Alexandre Kalil voltou a destacar que a flexibilização depende da própria população. Ele afirma que é grande a chance de afrouxar a quarentena na segunda-feira, mas não descartou que, caso haja uma reviravolta, a capital sofra um “lockdown”.

“Existem as duas possibilidades (reabrir e fechar). Se na sexta-feira chegar à conclusão de que é lockdown em Belo Horizonte, é lockdown em Belo Horizonte. Eu não descarto nada”, afirmou.

Kalil destacou ainda que a colaboração da população está diminuindo. “Isso me preocupa muito. No caso da flexibilização, ou não, estamos mandando (para a Câmara Municipal) um projeto de lei para que seja punido quem não usar máscaras”, completou.

Saiba mais

Pelo menos 27 pessoas com sintomas de Covid-19 ou que tiveram contato com casos suspeitos foram encaminhadas para os serviços de saúde ontem, no primeiro dia de funcionamento das barreiras sanitárias na capital mineira. Balanço parcial trouxe, ainda, a abordagem a 1.668 veículos com o total de 3.768 ocupantes chegando ao município.

As estruturas, segundo o secretário de Saúde de BH, Jackson Machado, estarão abertas das 7h às 19h, de segunda a sexta-feira. O resultado apresentado por elas vai apontar a necessidade de se abrir as outras oito relacionadas no decreto publicado no Diário Oficial do Município (DOM), na última sexta-feira. “A resposta a essas (já instaladas) é que vai dizer se houve benefício delas ou não”.

As estruturas, de acordo com o infectologista Estêvão Urbano, são essenciais para barrar a circulação do vírus na cidade, em decorrência da vinda de pessoas de outras localidades e que possivelmente estejam infectadas. “A barreira sanitária é criticada, às vezes, não é fácil fazer uma 100% efetiva. Também não temos a ilusão de que irá resolver todos os problemas da cidade. Agora, pequenas coisas em somatória acabam dando um bom resultado”, frisou o especialista.



