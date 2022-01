As comportas do reservatório da Usina Hidrelétrica de Três Marias foram abertas na manhã desta sexta-feira (14). De acordo com a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a medida foi tomada porque o local está recebendo a maior vazão afluente média diária de seu histórico de operação estimada em 8.500 m³/s.

O maior evento até então tinha sido registrado em 12 de fevereiro de 1983, quando o reservatório recebeu uma vazão média diária de 7.245 m³/s”.

As comportas permanecerão abertas até segunda-feira (17) e, segundo a empersa, “não estão descartados novos incrementos, de acordo com as condições que serão observadas na bacia do rio São Francisco nos próximos dias”.

Adiamento

As comportas deveriam ter sido abertas na quarta (12), mas foi cancelada para reduzir os impactos de inundação no trecho do Rio São Francisco até a cidade de Pirapora.

Moradores de das cidades ribeirinhas estão em alerta e já iniciaram a evacuação das famílias que vivem em área de risco. Em São Romão, o secretário Municipal de Meio Ambiente e coordenador da Defesa Civil Municipal, José Alberto de Oliveira Pena, explicou que o "Velho Chico"já subiu 8,7 metros com as chuvas das últimas semanas.

A cidade possui três ilhas: Caiapós, Coqueiro e Martinha. Nesta quinta-feira foram retirados animais e moradores de Caiapós.

Segundo José Alberto, mais de 250 cabeças de gado foram retiradas de Caiapós por meio de balsas. Nesta sexta-feira (14) a ação será em Coqueiro e Martinha.

O rio, segundo José Alberto, está no limite da rua em São Romão. Se subir um pouco mais, cerca de 60cm, já começa a invadir a avenida Beira-Rio. Com o aumento da vazão de Três Marias, a chance de inundações na cidade é grande. “Aí vamos ter que tirar também os moradores da avenida”, diz o secretário.

Transporte

As balsas são o principal meio de locomoção dos moradores de São Romão para o Norte de Minas (Pirapora e Montes Claros, por exemplo). Para o Noroeste, é usada uma estrada de terra, que liga a cidade a Riachinho, Bonfinópolis, Santa Fé de Minas.

A restrição de horário para o funcionamento da balsa é em função do perigo de se fazer a travessia com o rio cheio, chuva.

Leia também:

Rodovias de Minas Gerais possuem 118 pontos de interdições em decorrência das chuvas

Após cancelamento de voo, 110 mil doses de vacinas da Pfizer para crianças chegam a Minas

Campanha de Popularização Teatro & Dança traz 87 espetáculos presenciais a BH