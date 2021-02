A cidade turística de Conceição do Mato Dentro, onde está localizada a maior parte da Serra do Cipó, na região Central de Minas Gerais, não terá ponto facultativo durante o Carnaval deste ano, que seria realizado entre os dias 13 e 16 de fevereiro.

De acordo com o executivo municipal, a medida foi necessária devido ao aumento de casos de Covid-19 no município e tem como objetivo evitar aglomerações e viagens durante o período.

"Desta forma, serão dias úteis nos órgãos públicos os dias 15, 16 e 17 de fevereiro. A medida visa contribuir para o controle da pandemia", informou a gestão, em nota.

De acordo com o boletim mais recente da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), divulgado nessa quinta-feira (4), Conceição do Mato Dentro tem 1.363 casos da doença. Duas pessoas perderam a vida devido à enfermidade. No município, 95 pessoas já foram vacinadas contra a Covid.

Outras ações

Além da suspensão do ponto facultativo, a prefeitura também cancelou temporariamente os alvarás de estabelecimentos comerciais e que prestam demais serviços, incluindo atrações turísticas e culturais, entre os dias 11 e 17 de fevereiro.

Conforme a prefeitura, será permitido o funcionamento apenas das atividades consideradas como essenciais.

Nesse período, estará proibido o consumo de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos que possuem permissão para funcionamento e também em quaisquer dos locais públicos.

Realização de festas ou eventos promovidos por iniciativa pública ou particular também não será permitida entre os dias 11 e 17 de fevereiro.

Como forma de combater a doença, a prefeitura não descarta a criação de de barreiras sanitárias na cidade. Segundo a gestão, haverá fiscalização efetiva em todo o município para que sejam cumpridas todas as determinações impostas no decreto.

"A Prefeitura de Conceição do Mato Dentro se solidariza com todos os (as) conceicionenses e turistas que ansiavam pelas festividades no município. No momento, nossa prioridade é preservar a saúde e bem-estar de todos. Esperamos que o tradicional Carnaval de Conceição possa ser realizado em 2022", afirmou.

O decreto municipal com as novas regras pode ser visto na íntegra aqui.

Conceição do Mato Dentro

Considerada a "Capital Mineira do Ecoturismo", Conceição do Mato Dentro está distante 167 km da da capital mineira. Com 740m de altitude, integra o Circuito Estrada Real e o Circuito Serra do Cipó.

Entre os atrativos naturais mais visitados, está a Cachoeira do Tabuleiro – a mais alta de Minas Gerais e a terceira do Brasil -, com 273m de queda livre.

