As inscrições para o concurso que irá preencher 500 vagas na Guarda Municipal de Belo Horizonte serão reabertas nesta segunda-feira (10). O término será em 9 de julho e a taxa é de R$ 92,50. A prova objetiva de múltipla escolha será em 18 de agosto.

O concurso, aberto em 16 de maio passado, foi suspenso por decisão judicial. A prefeitura retificou o edital, destinando 10% das vagas a portadores de deficiência. Na prática, esta cota será de 10 vagas reservadas às mulheres e 40 vagas a homens.

O salário inicial na corporação é de R$ 1.851,21, mas há acréscimo de R$ 277,68 em razão da gratificação de disponibilidade integral e mais R$ 740,48 referente ao adicional de risco. A soma total é de R$ 2.869,37.

As inscrições podem ser feitas no site da Fundação Guimarães Rosa. O candidato que se declarar com deficiência deverá providenciar o envio – para endereços indicados na retificação – de cópia simples do CPF e laudo médico (original ou cópia autenticada).