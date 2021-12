Alunos da rede pública que estão em busca de oportunidades para ingressar no ensino superior têm uma chance "de ouro" para começar 2022 em uma faculdade de ponta. O concurso 'Desafio Educacional' abre oportunidades nas faculdades Kennedy e Promove para alunos de escolas estaduais e unidades do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Prêmios em dinheiro e bolsas de estudo de até 90% estão em jogo.

Para participar do concurso, é preciso que, até 14 de dezembro, a própria escola faça inscrição neste link e o aluno devidamente matriculado na instituição também preencha o cadastro disponível neste endereço. Os participantes precisam estar concluindo o EJA em 2021 ou estarem matriculados no 3º ano do ensino médio de uma escola estadual localizada na Região Metropolitana de BH.

A prova será disponibilizada em 15 de dezembro. Os participantes podem acessar o exame entre 7h e 22h para responder as questões. Ao dar "start" na primeira questão, o aluno terá 90 minutos para terminar a prova. As perguntas estão divididas em quatro temas: linguagens, códigos e suas tecnologias (peso 4); matemática e suas tecnologias (peso 3); ciências da natureza e suas tecnologias (peso 2); e ciências humanas e suas tecnologias (peso 1).

Premiação

Os participantes com as dez melhores notas serão recompensados individualmente.

Veja a lista com a descrição dos prêmios:

1° lugar: recebe R$ 1 mil em dinheiro e bolsa de estudo de 90% para qualquer curso das faculdades Kennedy e Promove

2º lugar: recebe R$ 750 em dinheiro e bolsa de estudo de 85% para qualquer curso das faculdades Kennedy e Promove

3º lugar: recebe R$ 500 em dinheiro e bolsa de estudo de 80% para qualquer curso das faculdades Kennedy e Promove

4º ao 10º lugares: recebem R$ 200 em dinheiro e bolsa de estudo de 75% para qualquer curso das faculdades Kennedy e Promove

Além dos alunos com as melhores notas, o concurso 'Desafio Educacional' também tem prêmios reservados para as escolas. São eles:

Escola com maior número de participantes inscritos

Escola com maior número de participantes inscritos percentualmente ao número de alunos matriculados no 3º ano

Escola onde estuda o participante com a melhor nota geral na prova

Cada uma dessas escolas ganha cinco bolsas de estudo de 75% para qualquer curso nas faculdades Kennedy e Promove para distribuir livremente entre os alunos. Elas também recebem um vale-prêmio de R$ 2 mil para que indiquem produtos para uso da própria escola, e que serão adquiridos pelas Faculdades Kennedy e Promove.

As bolsas de estudo oferecidas pelo concurso são exclusivamente relativas às matrículas para o primeiro semestre letivo de 2022.

Em 22 de dezembro, a premiação das três melhores notas da prova e das escolas correspondentes acontecerá na sede do jornal Hoje em Dia, que fará a divulgação do evento e uma entrevista com o aluno vencedor.

O edital completo do concurso está disponível neste link.

Leia mais:

Justiça Federal abre vagas de estágio em BH com oportunidades para pessoas com deficiência; confira

Governo federal envia mensagens para ofertar serviços públicos digitais