Após ser suspenso no ano passado devido à pandemia de Covid-19, o concurso público para preenchimento de vagas na Educação em Contagem, na Grande BH, foi retomado pela administração municipal, que também publicou um edital complementar do mesmo certame. Não há inscrições e pessoas que se candidataram, e não querem mais participar, podem pedir restituição do valor.

De acordo com a prefeitura, as informações sobre a revogação da interrupção do concurso foram oficializadas na última sexta-feira (6), com a publicação no Diário Oficial de Contagem (DOC) do Concurso da Seduc – Edital PMC 01/2020. O edital pode ser visto aqui.

Conforme o Executivo, são 18 cargos disponíveis para atuação em escolas da rede municipal, sendo assistente escolar, auxiliar de biblioteca e secretário escolar para nível médio.

Já para candidatos com ensino superior, as oportunidades são para analista de gestão educacional, assistente de gestão educacional, bibliotecônomo, nutricionista escolar, pedagogo, professor de Educação Básica – PEB1, e Professor de Educação Básica – PEB 2 (matemática, português, ciências, geografia, história, arte, educação física, inglês e ensino religioso).

A organização das provas é feita pela Fundação de Ensino de Contagem (Funec) e as datas de realização serão nos dias 3 (ensino superior) e 24 de outubro (ensino médio). Segundo a prefeitura, todas as atividades de aplicação das provas obedecerão às indicações e recomendações do Comitê de Enfrentamento à Pandemia da Covid-19.

Sem inscrições

De acordo com a prefeitura, as inscrições para o concurso foram realizadas em 2020, com cerca de 20 mil interessados, e não há mais inscrições abertas. O concurso foi suspenso à época em função da pandemia.

Com a revogação da suspensão, os inscritos que não quiserem continuar participando do certame poderão solicitar a restituição da taxa de inscrição entre os dias 12 e 18 de agosto. Para tanto, devem preencher um formulário de requerimento (clique aqui).

