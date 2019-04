O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte manteve a terceira posição na Pesquisa Trimestral de Satisfação de Passageiros realizada pelo Ministério da Infraestrutura.

De acordo com o levantamento feito nos 20 principais aeroportos brasileiros, e divulgado nesta quarta-feira (24), Confins atingiu a nota geral 4,65, em uma escala de 0 a 5. Um crescimento de 0,9% em relação ao resultado alcançado no quarto trimestre de 2018.

Entre os 38 quesitos pesquisados, o terminal obteve o primeiro lugar na quantidade e qualidade de lanchonetes e restaurantes (nota 4,20), segundo lugar em qualidade da internet e wi-fi disponibilizada no aeroporto (4,22), segundo lugar no tempo de espera no check in de autoatendimento (4,80), terceiro lugar em conforto acústico (4,50) e terceiro lugar em segurança nas áreas públicas do aeroporto (4,62).

No levantamento, o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), ficou em primeiro lugar.

A pesquisa realizada pelo Ministério da Infraestrutura ouviu 19.820 passageiros nos 20 maiores aeroportos entre os meses de janeiro e março de 2019.