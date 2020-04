Mais um voo com brasileiros deportados dos Estados Unidos chegará na tarde desta sexta-feira (24) no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. A previsão é que o avião fretado pelo governo americano pouse às 14h20 com 85 brasileiros.

Este é o 14º voo com deportados a chegar a Confins desde outubro de 2019. Até o momento, mais de 750 brasileiros foram obrigados a retornar ao país pelo principal aeroporto de Minas Gerais.

De acordo com a BH Airport, concessionária que administra o Aeroporto de Confins, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) irá avaliar se há pessoas com sintomas de Covid-19 no voo. Caso alguém apresente sintomas, essa pessoa deverá cumprir isolamento domiciliar por 14 dias. Nos Estados Unidos, já foram confirmados mais de 896 mil casos da doença e mais de 50 mil mortes.

