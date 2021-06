Moradores de 35 anos, sem comorbidades, já estão sendo vacinados contra a Covid-19 em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O avanço na proteção por faixa faixa etária, de acordo com a prefeitura, é a spossível por causa da sobra de doses destinadas aos grupos prioritários.

No município, que abriga o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e tem aproximadamente 6,8 mil habitantes, quase 60% das pessoas com mais de 18 anos já receberam a primeira aplicação do imunizante.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Weslei Ramos, neste mês a cidade deu início à campanha de vacinação dos aeroportuários com o recebimento de 5.619 para esse público. "Houve uma sobra de doses devido a dois fatores. O primeiro é que alguns funcionários do terminal já tinham sido vacinados por fazer parte de outros grupos prioritários, como acima de 60 anos ou porque muitos receberam as doses nos municípios de origem. Diante da diminuição da procura, nós avançamos para outros grupos prioritários como comorbidades, funcionários da Educação, caminhoneiros e transporte urbano. Fechado esses público 100%", explicou.

Além disso, um mutirão realizado na última sexta-feira (18) vacinou, em poucas horas, 990 pessoas de 40 a 59 anos, o que possibilitou ao secretário, com o aval do Estado, ampliar a aplicação das doses em moradores com 35 anos. "Foi um sucesso, nós mobilizamos cerca de 30 servidores e todo mundo que podia veio vacinar", disse Ramos.

Na próxima sexta-feira (25), a campanha avança ainda mais e atinge moradores de 34 anos. "Não precisa de cadastro, pedimos apenas que a pessoa leve o comprovante endereço e cartão do SUS".

Ainda de acordo o secretário, caso o cronograma de remessas de vacinas seja mantido, a expectativa é que no mês que vem toda a população da cidade até 18 anos esteja imunizada contra o novo coronavírus. "Para isso, precisamos apenas de 1.500 doses. Se a gente continuar nesse quantitativo de 300 doses por remessa, vamos finalizar no final de julho", comemora.

Weslei Ramos afirma que a doença está estabilizada em Confins, apesar de o número de mortes ter aumentado em 100% durante o período da Onda Roxa, o que também sobrecarregou o sistema de saúde na cidade.

Confins tem, até o momento, 516 infectados e 11 mortes em decorrência da Covid-19. "Nós conseguimos melhorar os números de hospitalização e atribuímos isso à vacinação", concluiu Ramos.

