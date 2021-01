Problema comum no verão, a infecção urinária acomete até 50 vezes mais mulheres do que homens. A razão é a anatomia dos sistema urinário feminino, que predispõe ao surgimento da doença, recorrente no verão. Nesta época do ano, quando as temperaturas aumentam, alguns cuidados devem ser redobrados para evitar, por exemplo, que a região íntima fica ainda mais úmida.

"A uretra da mulher é muito mais curta do que a do homem, além de ser mais próxima do ânus, o que facilita que bactérias cheguem ao aparelho urinário”, esclarece o urologista Willy Baccaglini, membro Titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Ingerir bastante água é apenas um dos mandamentos para evitar que o problema se instale. "A micção é nossa principal forma de nos proteger", acrescenta o especialista.

Confira na galeria abaixo outras dicas do especialista para evitar o problema: