Faltam poucos meses para a chegada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e muitos estudantes já devem estar se sentindo exaustos com a rotina puxada frente a livros, apostilas e aulas expositivas. Uma maneira para não “pirar” por causa da grande pressão da reta final é transformar alguns minutos dos estudos em um momento mais prazeroso.

Alguns aplicativos e jogos online podem ser aliados para quem tem maior facilidade de aprendizado quando está em contato com um material eletrônico ou com um recurso mais lúdico. “Esse tipo de metodologia é muito bom para o aluno, quando associado ao estudo diário do conteúdo, ou seja, esses jogos ajudam o aluno a pensar de maneira diferente aquilo que foi aprendido”, afirma Leonardo Glória, professor de biologia do Curso Pré-Enem Promove.

Para ele, um jogo pode trabalhar o conteúdo de forma lúdica, associando as formas de aprendizado (dedutivo, lógico, linguístico, científico). “Existem alguns jogos digitais que trabalham com o conceito de ecologia, fisiologia, zoologia e botânica”, explica o professor, reforçando que o jogo não substitui os métodos tradicionais de estudo – sala de aula, leitura e realização de exercícios –, mas é um bom recurso complementar.

Mas antes de se aventurar pelos muitos games presentes na internet e nas lojas virtuais, é preciso verificar se aquele conteúdo será realmente útil ao aluno e se o conhecimento transmitido ali é válido. De acordo com Vanessa Santos, assessora de Gestão e Desempenho do Bernoulli Sistema de Ensino, é importante o estudante avaliar qual foi a instituição que desenvolveu o game antes de despender um tempo nele.

“A instituição faz uma curadoria, então o material preparado por ela apresenta uma confiabilidade, permitindo que esse ensino seja mais efetivo”, diz Vanessa. “Também é preciso escolher o jogo que faz sentido dentro de uma trilha de aprendizagem. Deve-se perguntar: o que vou fazer com aquilo?”, completa.

Confira sete games e aplicativos que podem ser benéficos das mais diferentes formas, sendo uns feitos para testar conteúdo e outros para desenvolver o raciocínio:

Geografia Mundial

Trata-se de um jogo de perguntas que abordam várias informações sobre os mais diferentes países. Aqui estão mapas, bandeiras, capitais, população, religião, idioma, moeda e muito mais.

Little Alchemy

Aqui, o jogador deve novos produtos e desenvolver soluções para diferentes problemas, usando seus conhecimentos sobre química e física.

Oxygen Not Included

O jogo permite uma simulação de sobrevivência em ambientes sem atmosfera respirável. Para caminhar bem no jogo, é necessário adquirir conhecimentos sobre o cultivo de alimentos, criação de novas tecnologias, nutrição, higiene, entre outros.

GoConqr

O aplicativo oferece aos usuários uma experiência de ensino colaborativa por meio de grupos que reúnem estudantes e educadores, disponibilizando recursos de estudo, quizzes, resumos de matérias, entre outros.

Desafie-me

Quem não gosta de um jogo de desafios? Neste aqui, você pode desafiar um amigo para ver quem sabe melhor os temas que caem no Enem.

The Elder Scrolls V: Skyrim

Quem disse que RPG não pode ser ferramenta de estudo? Nesse famoso e premiado jogo, é possível trabalhar habilidades de estratégia e conhecimentos sobre história, ecologia, sociologia…

Enem Game

O aplicativo oferece um jogo multiplayer online de perguntas e respostas, com direito a ranking atualizado diariamente.

