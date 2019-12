A partir de 2020, 282 escolas estaduais mineiras vão oferecer o ensino médio integral para seus alunos. Todas as 47 Superintendências Regionais de Ensino (SREs) terão escolas com a iniciativa. Do total, 48 unidades de ensino oferecerão a educação em ensino médio integrado à educação profissional. Pela primeira vez, a disponibilização dos cursos foi determinada pela demanda de empregabilidade regional.

Em outras 167 escolas que começarão a oferecer a educação integral, o protagonismo juvenil e a elaboração do projeto de vida nortearão as ações. Nesse outro modelo, além do aprofundamento acadêmico, o principal objetivo é dar ao estudante instrumentos para que ele possa pensar, planejar e se preparar para o futuro. Nessas instituições, os jovens serão estimulados a encontrar qual é sua vocação para os próximos passos ao finalizar a educação básica.



Confira, neste link, a lista completa de escolas que oferecerão a educação integral para o ensino médio.

Fonte: Agência Minas