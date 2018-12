A onda de calor em Minas prossegue com altas temperaturas durante o fim de semana, na véspera e no Natal, e a combinação com umidade vai contribuir para ocorrência de pancadas de chuva em todo o estado, segundo meteorologistas da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).

Para a Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), há previsão de pancadas fortes e rápidas no fim de semana e no início da próxima semana podem ocorrer chuvas com maior volume e duração. As temperaturas podem chegar aos 33°C no fim de semana, com queda só a partir de segunda-feira (24).

Interior

Ainda de acordo com a Cemig, no interior de Minas, o calor contribui para chuvas volumosas nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do Rio Doce. No Noroeste e na divisa com a Bahia, as chuvas vão ocorrer de modo isolado e com menor intensidade.

Na segunda (24) e terça-feira (25), uma frente fria desloca-se pelo por Minas e faz com que as chuvas aumentem de volume e duração no Sul, Vertentes, Zona da Mata e Vales do Rio Doce e do Aço.

As temperaturas continuam altas, passando dos 37°C no Triângulo e Norte. Já no Vale do Rio Doce, há previsão de temperatura máxima em torno de 36°C e de 32°C no restante do estado. Com a chegada de uma frente fria na segunda-feira, as temperaturas caem um pouco, mas seguem altas no Triângulo, Norte e Leste de Minas.

Para quem vai curtir o feriado nas cidades históricas de Ouro Preto, Mariana, São João Del Rei, Tiradentes e Diamantina, há previsão de pancadas de chuva, com os maiores volumes para São João Del Rei e Tiradentes. No final de semana as temperaturas permanecem elevadas, ficando acima dos 32°C em Ouro Preto, Mariana, São João Del Rei e Tiradentes, e em torno dos 29°C em Diamantina. As temperaturas caem um pouco na segunda e terça-feira (24) em todas as cidades.

Litoral

E se você vai para o litoral, segundo a Cemig, há previsão de pancadas de chuva rápidas e isoladas para as praias do Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo, exceto para o Sul da Bahia.

Na início da semana, as chuvas vão ocorrer com maior frequência e intensidade no litoral fluminense, paulista e capixaba e, de forma rápida e isolada, no litoral sul-baiano. Mas apesar da chuva, as temperaturas continuam altas nos quatro estados, principalmente no Rio de Janeiro, com temperaturas acima de 37°C durante o fim de semana.