As cerimônias católicas pela Semana Santa - período em que se celebra a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo - realizadas nesta sexta-feira (10), bem como sábado (11) e domingo (12), ocorrerão sem a presença de público nas igrejas da Arquidiocese de Belo Horizonte devido à pandemia por coronavírus. No entanto, os fiéis poderão acompanhar as manifestações cristãs por meio das redes sociais e pela televisão.

Na Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, no Funcionários, na região Centro-Sul de BH, haverá uma missa por dia até domingo, sempre às 18h15, com transmissão pelo Facebook da igreja. No Betânia, na região Oeste da capital, a Paróquia São Sebastião exibe, no Facebook, a Paixão do Senhor, às 19h30 desta sexta (10). No sábado, Vigília Pascal às 18h30; e no domingo, a missa, às 9h30.

Já as celebrações do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de BH, serão transmitidas também pela TV Horizonte, Rádio América, além do Facebook do Santuário. Veja a programação abaixo na Basílica, localizada no alto da Serra da Piedade:

Sexta-feira (10)

15h: Ação Litúrgica da Paixão do Senhor

Sábado (11)

19h: Solene Vigília Pascal

Domingo (12)

8h e 15h: missas pelo Domingo de Páscoa

A programação completa, com todos as páginas das paróquias da Arquidiocese de BH no Facebook, pode ser vista neste link.

Pela TV e rádio

Quem preferir acompanhar as celebrações pela TV e rádio, pode procurar pelos seguintes canais:

TV Horizonte – canal 30 (não pode ser sintonizada na TV a cabo, apenas no sinal aberto e gratuito)

Rádio América – AM 750

Facebook da TV Horizonte: https://www.facebook.com/tvhorizonteoficial

YouTube da TV Horizonte: https://www.youtube.com/user/tvhorizonte

