O Natal é uma das datas mais importantes para o catolicismo e as igrejas de Belo Horizonte e região realizam missas especiais nesta segunda (24) e terça-feira (25). O Arcebispo dom Walmor preside Celebração Eucarística de Natal, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, nesta terça-feira, às 9h. Na

As paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte preparam uma programação especial para celebrar o Natal durante o mês de dezembro. Por meio de novenas, orações em grupo, meditação da Palavra de Deus e gestos de solidariedade, as famílias e toda comunidade se preparam para a vinda de Jesus. Na Tenda da Catedral Cristo Rei, a missa acontece às 18h de segunda.

Confira a programação das principais paróquias da Região Metropolitana de Belo Horizonte:

Paróquia Santa Isabel da Hungria

Praça Frei Edgar Groot, 1, Colônia Santa Isabel- Betim. Telefone: (31) 3530-6016

24 de Dezembro

21h- Missa

25 de Dezembro

19h – Missa

Paróquia São Geraldo

Av. Itaité, 530 São Geraldo – Belo Horizonte. Telefone: 3487-1614

25 de dezembro

19h30 Missa Solene

Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Miguel

Rua Cosme Velho, 135 – Contagem. Telefone: 3385-2001

24 de dezembro

20h – Missa e Vigília de Natal

25 de dezembro

9h e 19h – Missa de Natal

Paróquia Nossa Senhora da Conceição

Praça da Matriz, 17 – Centro – Mário Campos. Telefone: (31)3577-2676

24 de Dezembro – Segunda

20h – Missa de Véspera de Natal

25 de Dezembro – Terça

19h30 – Missa de Natal do Senhor

Paróquia São Luis Gonzaga

Rua Jacutinga, 709 – Minas Brasil – Belo Horizonte. Telefone: (31) 3412-8295

24 de dezembro

19h – Missa

25 de dezembro

19h – Missa

Paróquia Santa Teresa de Calcutá – Comunidade Santos Anjos da Guarda

Rua Porto Seguro nº 443, bairro Campos Eliseos, Betim – MG. Telefone: (31) 3531-5481

25 de dezembro

20h – Missa

Paróquia Espírito Santo Consolador

Rua Engenheiro João Cataldo Pinto, 260 – Bairro Jardim Encantado – Vespasiano. Telefone: (31) 3621 3386

24 de Dezembro

20h – Missa – Comunidade São Vicente de Paulo

25 de Dezembro

9h30 – Missa – Comunidade Nossa Senhora de Fátima

19h30 – Missa – Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhor dos Passos

Rua Iolanda Barbosa, 464 Bairro Brasília – Sarzedo. Telefone:(31) 3577-8958.

24 de dezembro

21h – Vigília e Missa Vigília Pascal

25 de dezembro

19h30 – Missa de Natal – Comunidade São Judas Tadeu – Rua Campo Grande, 70 – Bairro Brasília

Paróquia Verbo Divino

Rua do Verbo Divino, 59 – Chácara Cotia – Contagem. Telefone: (31) 3397-8571

25 de dezembro

9h – Missa – Comunidade Santíssima Trindade – Rua São Mateus, 16 – Tijuca

9h – Missa – São Judas Tadeu – Rua Aguas Marinhas,11 – carajás

19h – Comunidade Nossa Senhora da Conceição – Rua Henriqueta Mendonça Riglon, 40 – Pedra Azul

19h – Comunidade São Vicente de Paulo – Av. Nossa Senhora de Fatima, 325 – Nacional

19h – Paróquia Verbo Divino

Santuário Arquidiocesano São Judas Tadeu

Rua Macaé, 629 – Graça, Belo Horizonte. Telefone: (31) 2526-4648

24 de dezembro

20h – Missa no Santuário

20h – Missa na Comunidade Santa Rosa Lima

25 de dezembro

7h, 9h e 19h – Celebração Eucarística

Paróquia São Paulo Missionário

Rua Joana Fernandes Afonso,85, Bairro Vila Maria – Lagoa Santa

24 de Dezembro

19h – Missa – Comunidade Nossa Senhora do Rosário – Lapinha.

21h – Missa – Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Vila Maria

25 de Dezembro

7h – Missa – Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Vila Maria

Paróquia São João XXIII

Av. Deputado Antônio Lunard, 635 – Brasil Industrial – Belo Horizonte. Telefone: (31) 3381-4905 / 3381-0418

24 de dezembro

20h – Missa – Comunidade Sant’Ana

25 de dezembro

19h30 – Missa – Comunidade de Nossa Senhora das Graças

Paróquia São Vicente de Paulo

Avenida Amazonas 5353 – Nova Suissa – Belo Horizonte. Telefone: (31) 33325301

25 de dezembro

10h30 – Missa – Comunidade Nossa Senhora da Conceição (Rua Goneri, 256, Gameleira)

19h30 – Missa – Paróquia São Vicente de Paulo

Paróquia Santuário Santa Luzia

Rua Direita s/n – Centro, Santa Luzia. Tel: (31) 3671-5050

24 de dezembro

20h – Missa

25 de dezembro

20h – Missa

Paróquia São Francisco de Assis

Rua São Francisco de Assis, 988 – Bairro Veneza – Ribeirão das Neves. Telefone: (31) 3625-2087

24 de dezembro

20h – Missa

25 de dezembro

19h – Missa

Paróquia Nossa Senhora da Saúde

Praça Dr. Lund, 160 – Centro – Lagoa Santa. Telefone: (31) 3681-1510

24 de dezembro

19h – Vigília de Natal – Comunidade de São Pedro

20h – Vigília de Natal – Matriz de Nossa Senhora da Saúde

25 de dezembro

10h – Missa de Natal – Matriz de Nossa Senhora da Saúde

20h – Missa de natal – Matriz de Nossa Senhora da Saúde

Paróquia Nossa Senhora de Lourdes

Endereço: Praça São Pedro, 200 – Bairro Parque Recreio – Contagem – Telefone: (31) 3354-5616

24 de Dezembro

21h – Missa Solene da noite de natal na Igreja Nossa Senhora de Lourdes (Rua Viena, 200 – Parque Recreio -Contagem)

25 de Dezembro

18h – Missa Solene do dia de natal na Igreja Santa Luzia (Rua Modestino Correa, 210 – Parque Turista – Contagem)

Paróquia Divino Espírito Santo

Endereço: Rua Lignito, 62 – Santa Efigênia. Telefone: (31) 3283-5119

24 de dezembro

19h – Missa na Comunidade de Santo Antônio

20h30 – Missa na Matriz

25 de dezembro

19h – Missa na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário

Endereço: Rua Cristóvão Macedo, 578, Alvorada – Contagem. Telefone: (31) 3353-6969

25 de Dezembro

18h – Missa

19h30 – Missa

Paróquia Santa Clara e São Francisco

Rua Senador Levindo Coelho, 190 – Independência – Belo Horizonte. Telefone: (31) 3387-9692

24 de Dezembro

8h – Missa – Comunidade São Vicente e Nossa Senhora de Fátima;

10h – Missa – Comunidade Nossa Senhora Aparecida e Santa Rita de Cássia

18h – Missa – Comunidade Santa Clara e São Francisco

20h – Missa – Comunidade São João Batista e Nossa Senhora Das Graças

25 de dezembro

8h – Missa – Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

10h – Missa – Comunidade São Pedro

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

Praça Carlos Chagas, 33 – Santo Agostinho – Belo Horizonte. Telefone: (31) 3291-5053

24 de Dezembro

19h – Missa Solene da Noite do Natal

25 de dezembro

10h30 e 19h – Missas de Natal

Paróquia Nossa Senhora do Carmo

Rua Grão Mogol, 502 – Carmo – Belo Horizonte. Telefone: (31) 3221-3055

24 de dezembro

19h – Missa do Galo

25 de dezembro

11h e 19h – Missa

Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz

Endereço: Rua Iraci Carneiro, 251 – Caiçara – Belo Horizonte. Telefone: (31) 2555-3828

Comunidade Nossa Senhora da Esperança

Endereço: Rua: Realengo, 64 – Caiçara – Belo Horizonte

24 de Dezembro

18h- Missa na Comunidade Nossa Senhora da Esperança

19h30 – Missa na Matriz Rainha da Paz

25 de Dezembro – Natal do Senhor

18h – Missa na Matriz Rainha da Paz

19h30 – Missa na Comunidade Nossa Senhora da Esperança

Paróquia Coração de Maria, Mãe dos Missionários

Rua Bélgica, 73, Petrovale – Betim. Telefone: (31) 3531-4633

25 de Dezembro

20h– Missa Paroquial na comunidade Santa Edwiges (Rua Bélgica, 73, Petrovale – Betim – MG)

Paróquia São Sebastião

Rua Paracatu, 460 – Barro Preto – Belo Horizonte. Telefone: (31) 3295-3741

24 de Dezembro

7h e 20h – Missa

25 de Dezembro

7h, 11h e 19h – Missa

Paróquia São João Paulo II

Rua Joaquim Gonçalves de Barros, 441, Bonsucesso – Caeté. Telefone: (31) 3651-7447

24 de Dezembro

19h – Comunidade Santo Antônio

21h30 – Comunidade N. Sra. das Graças

25 de Dezembro

19h – Comunidade Santo Antônio

Paróquia Nossa Senhora de Fátima e São Miguel

Rua Comendador Arthur Viana, 345 – Sinimbu – Belo Horizonte. Telefone: (31) 3450-8219

24 de Dezembro

20h – Missa Solene presidida por Dom Edson na Comunidade São José

Rua Antônio Junqueira Júnior, 43 – Santa Mônica / BH

25 de Dezembro

18h – Missa na Comunidade São Miguel – Rua dos Javaés, 922 – Sinimbu / BH

19h30 – Missa na Comunidade N. Sra. de Fátima – Rua Lagoa dos Patos, 190 – Jardim Leblon / BH

Paróquia Santa Teresa e Santa Teresinha

Praça Duque de Caxias, 200, Santa Teresa, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3461-9648

24 de dezembro

19h – Missa

25 de dezembro

9h – Missa

19h – Missa

Paróquia Nossa Senhora da Piedade

Rua Daniel Lopes de Faria, 211 – Bairro das Indústrias – Belo Horizonte. Telefone: (31)3386-7800

24 de Dezembro

17h – Missa – Comunidade Nossa Senhora da Graças

19h – Missa – Comunidade São José Operário

21h – Missa – Paróquia Nossa Senhora da Piedade

25 de Dezembro

19h30 – Missa

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Praça Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, s/nº – Bom Retiro – Betim – 35969214

25 de dezembro

Missa 19h – Igreja Santa Luzia

Rua Minas Gerais, 222 – Senhora das Graças – Betim

Paróquia Sagrada Família

Endereço: Rua Costa Monteiro, 767, Bairro Sagrada Família – Belo Horizonte-MG. Telefone: 3461-1079.

24 de Dezembro

18h e 21h – Missa

25 de Dezembro

11h e 19h – Missa

Paróquia São João Bosco

Av. Ivaí, 1283 – Dom Bosco – Belo Horizonte. Telefone: (31)3417-6634

24 de Dezembro

18h – Missa de Natal – Capela Nossa Senhora Aparecida

20h – Missa de Natal – Capela Santo Expedito

20h – Missa de Natal – Igreja São João Bosco

25 de Dezembro

19h – Missa – Igreja São João Bosco

Paróquia Sagrada Família

Praça Senhora Sant’Ana S/N – Areias – Ribeirão das Neves. Telefone: 3632.5936

24 de dezembro

19h – Comunidade São Vicente de Paulo

Rua Principal, 2801 – Bairro – Areias de Baixo

19h – Comunidade São Francisco de Assis

Rua das Gaivotas, 95 – Bairro Vida Nova – Vespasiano

20h30 – Comunidade Nossa Senhora Aparecida – Rua Gardênia, 80 – Bairro Santa Margarida

20h30 – Comunidade Senhora Sant’Ana – Praça Senhora Sant’Ana – S/N – Bairro Areias

Paróquia São Sebastião

Rua Minas Gerais, s/n° – General Carneiro – Sabará. Telefone: 3671-7001

24 de Dezembro

19h – Missa – Comunidade Matriz (Rua Minas Gerais, s/n° – General Carneiro – Sabará)

20h30 – Missa – Comunidade Cristo Luz ( Rua Espanha esquina com Rua Alemanha – Bairro Nações Unidas – Sabará)

23h45 – Missa do Galo – Comunidade São José Operário ( Rua Santos Dumont, 588 – Praça Primeiro de Maio – Vila São José -Sabará)

Paróquia Santa Edith Stein

Rua Cabrobó, 553 – Bairro Sagrada Família – Belo Horizonte

24 de dezembro

19h – Missa Solene da Noite do Natal do Senhor (Liturgia Do Anúncio Do Natal)

25 de dezembro

19h – Missa do Dia do Natal do Senhor (Liturgia Da Contemplação Do Natal)

Paróquia São José Operário

Endereço:Rua Oliveira Fortes, 25, Aarão Reis – Belo Horizonte. Telefone: 3445-2777 / 3433-0323

24 de Dezembro

20h – Celebração Eucarística

25 de Dezembro

19h – Celebração Eucarística

Paróquia Nossa Senhora Aparecida e São Miguel

Rua Cosme Velho, 135 – Contagem. Telefone: 3385-2001

24 de dezembro

20h – Missa e Vigília de Natal

25 de dezembro

9h e 19h – Missa de Natal

Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade – Caeté

Alto da Serra da Piedade, s/n – Zona Rural, Caeté. Telefone: 3651-6335

24 de dezembro

15h e 18h – Missa

25 de dezembro

9h, 11h e 15h – Missa

Paróquia Nossa Senhora Rainha

Rua Modesto Carvalho Araujo, 227, Belvedere, Belo Horizonte. Telefone: 31 3286-3034

24 de dezembro/ segunda-feira

19h30 – Solene Celebração Eucarística de Natal

25 de dezembro/ Terça-Feira / Natal do Senhor

10h30 – Solene Celebração Eucarística de Natal

19h30 – Solene Celebração Eucarística de Natal

São José de Anchieta

Rua Tinguassú, 349, Icaivera – Betim. Telefone: 3594-8116

24 de Dezembro

20h – Missa Solene – na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

20h – Missa Solene – na Comunidade Sagrado Coração de Jesus

25 de Dezembro

19h30 – Missa Solene – na Comunidade Nossa Senhora Aparecida

Paróquia Nossa Senhora do Pilar

Praça Bernardino de Lima, S/N, Centro, Nova Lima – MG. Telefone: (31) 3541-7444

24 de dezembro

18h – Missa – Comunidade Sagrado Coração de Jesus (Mingu)

18h – Missa – Comunidade São Sebastião (Galo)

20h – Missa – Comunidade Nossa Senhora do Pilar (Centro)

25 de dezembro

19h – Missa – Comunidade Nossa Senhora do Pilar (Centro)

Santuário de Adoração Perpétua – Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem

R. Sergipe, 175 – Centro, Belo Horizonte. Telefone: (31) 3222-2361

24 de dezembro

7h, 8h – Missa

10h – Missa Solene presidida por dom Geovane

25 de dezembro

8h30, 11h, 18h e 19h30 – Missa

Paróquia São João Evangelista

Rua do Ouro, 1050, Bairro Serra. Telefone: (31) 3221.5756

24 de dezembro

20h – Missa da Noite de Natal

25 de dezembro

9h e 19h – Missas do Dia de Natal