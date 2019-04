As lojas em Belo Horizonte não poderão funcionar nesta Sexta-Feira da Paixão (19) e no Domingo de Páscoa e também feriado de Tiradentes (21). De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, durante os feriados, não é permitido o funcionamento do comércio com o uso de mão de obra de empregado. Por isso os shoppings também funcionarão parcialmente, mas muitos prepararam uma programação especial de Páscoa. Confira:

BH Shopping

Na sexta -feira(19), as lojas não abrem e, na Praça de Alimentação, o funcionamento é facultativo. No domingo (21), as lojas também não abrem, mas a Praça de Alimentação funciona das 10h às 23h. Nos dois dias, ficam abertos:

Carrefour – 8h às 21h

Lojas Americanas – 10h às 22h

Drogaria Araújo – 10h às 22h

Drogaria Araújo – 8h às 22h

Drogaria Pacheco – 10h às 22h

Drogaria Raia – 12h às 21h

Para a programação especial de Páscoa, o BH Shopping preparou uma ação interativa com QR Codes espalhados pelos corredores do mall. Até 21 de abril, os clientes que seguirem a rota do Coelho Dourado, com dicas e pegadinhas são recompensados com prêmios. Para participar é fácil: basta realizar o cadastro no hotsite criado exclusivamente para a ação (meubhshopping.com.br/pascoa) ou na primeira leitura de QR Code. Os três jogadores que somarem a maior quantidade de pontos serão premiados com cestas em produtos de chocolate no valor de 1 mil reais (1º lugar), 600 reais (2º lugar) e 400 reais (3º lugar). O resultado será divulgado nas redes sociais do BH Shopping (@bhshopping).

DiamondMall

Na sexta(19) e no domingo (21), as lojas não abrem. Funcionam a Praça de Alimentação (10h às 22h), cinemas e o Empório Verdemar (das 7h às 21h).

A programação de Páscoa inclui oficinas de Customização de Caixinha de Coelhinho - Até 21 de abril, crianças de 4 a 12 anos aprenderão a fazer uma caixinha de coelhinho e customizá-la. Ao final da atividade, a obra de arte servirá de embalagem para o mais recente lançamento da Forno de Minas: os cookies sabores chocolate com gotas de chocolate e baunilha com gotas de chocolate. Além da atividade, durante as oficinas, os profissionais do Planeta Imaginário farão pinturas faciais temática nos participantes. As inscrições são gratuitas e limitadas, com 20 vagas por turma. Para participar, basta ir até o Concierge (Piso L3) ou entrar em contato pelo número (31) 3330-8633. As oficinas terão duração de uma hora.

Programação:

19/4 (sexta-feira) | 14h e 16h - Oficina de construção de caixinha de coelhinho com cookies Forno de Minas

20/4 (sábado) | 11h e 14h - Oficina de construção de caixinha de coelhinho com cookies Forno de Minas

21/4 (domingo) | 15h - Oficina de construção de caixinha de coelhinho com cookies Forno de Minas

Durante todos os horários das oficinas, haverá pintura facial.

Pátio Savassi

Na sexta e no domingo, as lojas não abrem. Funcionam a Praça de Alimentação, cinemas, Lojas Americanas (10h às 20) e Empório Verdemar (7h às 21h).

Na programação de Páscoa, as crianças colocarão a mão na massa e vão aprender a fazer cenourinhas de chocolate. Os produtos e os monitores serão da Frau Bondan, garantindo a qualidade e o sabor inigualável dos chocolates. O sabor das cenouras será uma atração à parte: casquinha de sorvete + recheio de chocolate. As oficinas, cinco por dia e com capacidade para até 10 crianças, acontecem nos dias 19 e 20, das 14 às 18h. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no Concierge (3263 -8544).

Boulevard Shopping

Na sexta (19) e no domingo (21), as lojas ficam fechadas e funcionam apenas a Praça de Alimentação, das 10 às 22h, e o Carrefour, de 9h às 21h. No sábado o funcionamento é normal.

Minas Shopping

Na sexta-feira e domingo, as lojas ficam fechadas. A praça de alimentação e as operações de lazer funcionarão das 10h às 22h. Já as lojas Cacau Show, Chocolates Brasil Cacau, Lalka, Lojas Americanas e Kopenhagem estarão abertas, na sexta-feira (19), entre 10h e 22h, e no domingo, entre 10h e 20h. Também estarão em funcionamento, nos dias 19 e 21 de abril, as drogarias Araujo e Pacheco, das 10h às 20h. O Momento Super Nosso vai atender os clientes, na sexta-feira, das 10h às 20h, e no domingo, das 12h às 20h. O cinema segue a programação da Cineart.

A diversão na Páscoa também está garantida com a atividade que o Minas Shopping preparou para as crianças. No dia 20 de abril, das 12h às 18h, será promovida a caçada ao Coelhinho da Páscoa, voltada para os pequenos de 4 a 10 anos. O ambiente estará montado no hall de entrada da portaria 5 e a entrada é gratuita. As crianças terão que desvendar pistas e enigmas para encontrar o coelhinho em um ambiente todo preparado com o tema da Páscoa. Ao final da caçada, cada participante ganhará chocolates. Para entrar no clima da aventura, os pequenos terão o rosto pintado e ganharão orelhas de Páscoa.

Shopping Del Rey

Na sexta e no domingo, as lojas ficam fechadas. Funcionarão a Praça de Alimentação e equipamentos de lazer.

Shopping Estação

As lojas e quiosques estarão fechados na sexta-feira (19) e no domingo de Páscoa (21). A praça de alimentação e as operações de lazer funcionarão de 12h às 21h. Também vão funcionar Supermercado Epa, Drogaria Araújo, Drogaria Pague Menos, Academia Smart Fit, Salão Beleza Natural, Brasil Cacau (12h às 21h), Cacau Show (de 10 às 22h na sexta e de 11 às 21h no domingo), Lojas Americanas.

Shopping Cidade

As lojas ficam fechadas na sexta e no domingo. Funcionam a Praça de Alimentação e os cinemas. Nos dois dias, também ficam abertas as lojas Brasil Cacau, Cacau Show, Lojas Americanas e Kopenhagen.





