Com 19 anos de estrada, sucesso em Minas e no Rio, o Monobloco é o destaque da folia de Belo Horizonte nesta terça-feira (5). A bateria com cerca de 150 integrantes promete tirar o folião do chão com ritmos e estilos musicais à batida do samba. O repertório eclético vai das marchinhas tradicionais, passando pelo xote, o forró, o funk, até a MPB. A concentração está marcada para às 8h da manhã, na avenida Antônio Abrahao Caram, nº 996, no bairro São José, na Pampulha.

Outra opção para o folião é o bloco Juventude Bronzeada, que tem seis anos de existência. Destaque para as músicas autorais lançadas em 2017 e os cerca de 400 batuqueiros, que não vão deixar ninguém parado. Engajado, em 2018, o Juventude Bronzeada adotou um discurso contra o racismo. A concentração é às 9h da manhã, na avenida Assis Chateaubriand, nº 127, no bairro Floresta, na região Leste da cidade. O início do desfile é às 10h da manhã. Outros blocos 50 também desfilam nesta terça. Confira aqui e programe-se.

Transporte

Para chegar à concentração do Monobloco, o folião pode ir de metrô ou pegar um ônibus até o Centro da cidade e, de lá, pegar outro coletivo, o 5106 (Bandeirantes/BH Shopping). Para saber onde ele tem ponto, basta acessar o Guia de Bolso.

E, para chegar à concentração do Juventude Bronzeada, o folião pode contar com o metrô e descer na Estação Central. Caso sua região não seja atendida pelo metrô, a dica é pegar o 4802A (Pindorama/Boa Vista) ou 8001A (Santa Inês/BH Shopping) na região Central. O ponto de embarque pode ser consultado no Guia de Bolso. E outras opções de linha podem ser consultadas aqui. Lembrando que as linhas do Move terão operação especial durante os dias de festa. Já as informações de última hora podem ser obtidas pelo twitter @OficialBHTRANS.

Para circular na área central, a PBH disponibilizou 35 "Foliônibus", que vão rodar de forma gratuita até terça-feira, das 10h às 20h, nos trajetos abaixo:

Linha 1 (Av. do Contorno):

Todos os pontos de ônibus da Avenida do Contorno

Linha 2 (Foliônibus Central):

Av. Bias Fortes, 799

Rua Curitiba, 1264

Rua Curitiba, 1046

Rua Curitiba, 620

Rua Tupinambás, 2017

Rua da Bahia, 2020

Rua da Bahia, 2224

Rua da Bahia, 2610

Av. Bias Fortes, 161

O aplicativo SIU Mobile BH, disponível na App Store e no Google Play, também é uma ferramenta para o usuário do transporte coletivo.

Outra forma dos usuários se orientarem para o Carnaval é o aplicativo "Belo Horizonte Surpreendente", que traz informações sobre os blocos, dias de desfiles e, também, é possível acessar um link relativo às alterações no transporte coletivo.

De carro

A BHTrans fez uma parceria com o Google, que incluirá em seus mapas todas as mudanças e fechamentos no trânsito da cidade. Se você acessar o Google Maps ou o Waze, os aplicativos já indicarão como chegar nas áreas em que o trânsito estiver impedido. Lembrando que os estacionamentos rotativos estão liberados no Centro de BH. A recomendação é que os motoristas priorizem trafegar pela avenida do Contorno, que estará liberada para o trânsito em geral e transporte coletivo.

Ainda foram criados pontos de táxi em diversas vias fora dos bolsões de interdições da area central. Os pontos de táxi estarão sinalizados e os veículos seguirão rotas para sair com mais agilidade do Centro e do impacto dos blocos nas vias. Clique aqui e saiba mais sobre os desconto de 20%.

Durante os dias de folia, agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Polícia Militar e Guarda Municipal) vão reforçar o trabalho na região Central de BH.

Para quem precisar de atendimento médico

Para ir à Área Hospitalar, o indicado é utilizar a avenida do Contorno e o acesso pela rua Maranhão (próximo ao Hospital da Polícia Militar) ou pela avenida Francisco Sales. Esse trajeto estará livre para o trânsito, em ambos os sentidos da avenida do Contorno, e os agentes da BHTrans irão preservá-los durante os deslocamentos dos blocos.

* Fonte: PBH

