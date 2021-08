Pessoas com 35 anos começam a se vacinar nesta semana em Belo Horizonte. A vacinação para homens nesta faixa etária será a partir de quarta-feira (4); já as mulheres podem se vacinar a partir de quinta-feira (5).

Os requisitos para vacinação são:

- Ter 35 anos, completos até dia 31 de agosto;

- Ser cidadão residente de Belo Horizonte;

- Apresentar comprovante de endereço em Belo Horizonte;

- Apresentar documento de identificação com foto e CPF;

- Não ter recebido vacina contra a Covid-19;

- Não ter recebido qualquer outra vacina nos últimos 14 dias;

- Não ter tido Covid-19 com início de sintomas nos últimos 30 dias.

Pessoas com comorbidades devem ficar atentas em relação a segunda dose da vacina. A Secretaria Municipal de Saúde está antecipando em, no máximo, uma semana a vacinação. Confira o calendário de imunização:

02/08 (segunda-feira): segunda dose para pessoas com comorbidades de 56 e 55 anos e gestantes e puérperas sem comorbidades (com 18 anos ou mais).

03/08 (terça-feira): segunda dose para pessoas com comorbidades de 54 e 53 anos.

04/08 (quarta-feira): segunda dose para pessoas com comorbidades de 52 a 50 anos e primeira dose para homens de 35 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

05/08 (quinta-feira): segunda dose para pessoas com comorbidades de 49 e 48 anos e primeira dose para mulheres de 35 anos, completos até 31 de agosto, exclusivamente residentes de Belo Horizonte.

06/08 (sexta-feira): segunda dose para pessoas com comorbidades de 47 a 42 anos.

07/08 (sábado): segunda dose para pessoas com comorbidades de 41 a 34 anos.

Os locais e os horários de vacinação podem ser conferidos no site da PBH.

Leia também:

Pessoas de 55 e 56 anos, com comorbidades, recebem 2ª dose da vacina em BH nesta segunda