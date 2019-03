Os últimos dias de Verão em Belo Horizonte devem ser de calor e pancadas de chuvas isoladas. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou que a máxima registrada na capital mineira nesta segunda-feira (18) deve ser de 29ºC.

No período da tarde, conforme o instituto, a umidade relativa do ar ficará em torno dos 60%, índice considerado adequado segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Será também no período da tarde que a cidade pode enfrentar pancadas de chuva. As precipitações devem ser acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Na terça-feira (19), a condição se manterá, com termômetros na casa dos 29ºC, céu nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. O Outono começa na quarta-feira (20) mas, nos primeiros dias, não deve provocar mudanças no clima.

Na quarta e quinta-feira (21), a temperatura deve oscilar entre 20ºC e 28ºC em BH. Para o período também são aguardadas pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Estado

Em Minas, conforme o Inmet, o céu ficará nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em praticamente todo o Estado. Essa condição irá se manter nas regiões Noroeste, Central, Zona da Mata, Rio Doce, Metropolitana, Oeste, Sul, Triângulo Mineiro e Campo das Vertentes.

Nas outras regiões do Estado, céu parcialmente nublado, mas sem previsão de precipitações.