Estradas mineiras têm 102 pontos com retenção parcial ou total de acordo com balanço atualizado na manhã desta terça-feira (25) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Os trechos foram bloqueados por conta das chuvas registradas no Estado.

São 17 locais de interdição total das vias, além de 85 com retenção parcial. Um dos principais pontos de atenção é a BR-262, na altura do Km 96, em Abre Campo, na Zona da Mata.

A BR-381, em Nova Era, na região Central de Minas, segue totalmente interditada nos dois sentidos, sem previsão de liberação. Ainda não há desvio. Veja outros locais de alerta abaixo.

A PRF alerta os motoristas a procurarem rotas alternativas para passar pelas regiões afetadas, sempre se atentando se o novo caminho é compatível com as dimensões do veículo.

