A decisão da Superliga Feminina de Vôlei, entre Itambé/Minas e Dentil Praia Clube, que será realizada no ginásio do Mineirinho, altera o trânsito na região da Pampulha neste domingo (21). A partida está marcada para 11h e o público estimado é de oito mil pessoas.

Além do monitoramento do tráfego pelos agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, PMMG e Guarda Municipal), faixas serão implantadas para orientar os motoristas.

Não haverá alterações no Sistema Público de Transporte Coletivo em função do evento. Outras informações pelo Twitter da BHTrans.

Veja quais serão as medidas operacionais:

- Proibição de estacionamento na alameda das Palmeiras entre alameda dos Jacarandás e avenida Antônio Abrahão Caram nos dois lados da via;

- Implantação de ponto de táxi na avenida Antônio Abrahão Caram após a entrada do estacionamento até a esquina de avenida Cel. Oscar Paschoal lado direito da via;

- Implantação de vagas para portadores de necessidades especiais e idosos na avenida Cel. Oscar Paschoal, próximo à rotatória com a avenida Otacílio Negrão de Lima;

- Proibição de estacionamento na avenida Antônio Abrahão Caram entre alameda das Palmeiras e avenida Cel. Oscar Paschoal nos dois lados da via;

- Proibição de estacionamento na avenida Cel. Oscar Paschoal entre avenida Antônio Abrahão Caram e avenida Otacílio Negrão de Lima, nos dois lados da via;

- Proibição de estacionamento na avenida Otacílio Negrão de Lima, entre avenida Cel. Oscar Paschoal e rua Chaffir Ferreira.

Fonte: PBH