As aulas nas escolas estaduais de Minas Gerais no ano que vem terão início no dia 10 de fevereiro e irão se estender até o dia 16 de dezembro. O calendário escolar, definido pela Secretaria de Estado de Educação (SEE) e divulgado nesta quinta-feira (19), informa que as férias vão acontecer no período de 13 a 25 de julho.

Os recessos do Carnaval e da Semana da Criança e do Professor também foram marcados. No período de 24 a 26 de fevereiro, os alunos não terão aulas para curtir a festa momesca. E, de 12 a 16 de outubro, as aulas serão suspensas em comemoração ao Dia da Criança e do Professor.

Confira os outros recessos:

- 9 e 10 de abril (Semana Santa);

- 20 e 21 de abril (Tiradentes);

- 1º de maio (Dia do Trabalho);

- 11 e 12 de junho (Corpus Christi);

- 7 de setembro (Independência do Brasil);

- 2 de novembro (Finados)

De acordo com o Estado, o Calendário Escolar prevê 200 dias letivos e carga horária de, no mínimo, 800 horas. Confira aqui o Calendário Escolar

Sábado de aula

Em 2020, as escolas estaduais terão quatro sábados letivos. Eles serão nos dias 1º de agosto, 19 de setembro, 24 de outubro e 5 de dezembro. "Esses dias serão considerados letivos destinados à composição dos dias letivos e da carga horária legalmente estabelecida", justificou a SEE.

Clique na imagem para ampliá-la

Avaliações externas

Entre os dias 10 e 28 de fevereiro, as escolas deverão aplicar a Avaliação Diagnóstica. Já as provas do Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e do Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb) serão realizadas nos dias 11 e 12 de novembro.

Semanas de conscientização

O Calendário Escolar também traz os períodos para realização de atividades previstas em lei, como a "Semana Estadual de Prevenção às Drogas”, que deverá acontecer de 19 a 26 de junho. A "Semana Estadual das Juventudes" será realizada de 12 a 18 de agosto. Já a “Semana de Educação para a Vida” acontecerá de 16 a 20 de novembro.

Leia mais:

PBH define calendário escolar para 2020; aulas na rede municipal começam em 5 de fevereiro