O feriadão do Natal costuma apresentar uma dinâmica muito diferenciada para a cidade. Enquanto muitos serviços públicos entram em recesso, o comércio tende a ter um funcionamento estendido até o fim da tarde do dia 24, para atender à demanda das compras de última hora.

No dia de Natal, especificamente, praticamente tudo fica fechado na cidade. Nem mesmo o serviço de limpeza terá expediente - todos os serviços de limpeza urbana serão executados normalmente na capital no dia anterior, garante a Prefeitura de Belo Horizonte.

Há ainda eventos especiais no dia do feriado. O Restaurante Popular I realiza seu tradicional almoço beneficente de Natal no dia 25 de dezembro, enquanto o bairro Vera Cruz recebe a décima edição da festa Samba de Noel, que arrecada alimentos para famílias carentes.

Confira abaixo os horários de funcionamento de serviços, comércios e eventos em Belo Horizonte durante o feriadão de Natal (entre os dias 22 e 25 de dezembro).

Lojas de Shoppings:

BH Shopping

Sexta e sábado: 10h às 23h

Domingo: 10h às 22h

Segunda: 9h às 18h

Terça: não abrem

Boulevard Shopping

De sexta a domingo: 10h às 23h

Segunda: 9h às 18h

Terça: não abrem

DiamondMall

Sexta e sábado: 10h às 23h

Domingo: 10h às 22h

Segunda: 9h às 18h

Terça: não abrem

Minas Shopping

Sexta adomingo: 9h às 23h

Segunda: 9h às 18h

Terça: não abrem

Pátio Savassi

Sexta e sábado: 10h às 23h

Domingo: 10h às 22h

Segunda: 9h às 18h

Terça: não abrem

Shopping Cidade

Sexta e sábado: 9h às 22h

Domingo: 10h às 20h

Segunda: 9h às 18h

Terça: não abrem

Shopping Del Rey

Sexta a domingo: 10h às 23h

Segunda: 10h às 18h

Terça: não abrem

ViaShopping

Sexta a domingo: 9h às 23h

Segunda: 10h às 18h

Terça: não abrem

Supermercados

De acordo com a Associação Mineira de Supermercados (AMIS), os supermercados de Belo Horizonte não vão abrir no dia 25 de dezembro. Eles podem, porém, estender o horário de funcionamento nos dias que antecedem o feriado.

Parques e Zoológico

Parque das Mangabeiras*

Aberto nos dias 22/12, 23/12, 25/12, das 8h às 17h.

Fechado nos dias 24/12

Especificamente no Parque das Mangabeiras, não estará disponível o serviço de aluguel de quadras, bolas, petecas e etc no dia 25



Mirante das Mangabeiras*

Aberto nos dias 22/12, 23/12, 25/12, das 9h às 18h30 (entrada permitida até às 18h15).

Fechado nos dias 24/12



Serra do Curral*

Aberto nos dias 22/12, 23/12, 25/12, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h).

Fechado nos dias 24/12



Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Aberto nos dias 22/12, 23/12, 25/12, das 6h às 18h.

Fechado nos dias 24/12



Parque Ecológico da Pampulha

Aberto nos dias 22/12, 23/12, 25/12, das 8h30 às 19h De novembro a fevereiro, meses de vigência do horário de verão (entrada permitida até 18h)

Fechado nos dias 24/12



Demais parques*

Abertos nos dias 22/12, 23/12, 25/12, das 7h às 18h.

Fechado nos dias 24/12



Jardim Zoológico e Jardim Botânico*

Abertos nos dias 22/12, 23/12, das 8h às 17h (com entrada permitida até 16h).

Fechados nos dias 24/12, 25/12



Aquário da Bacia do Rio São Francisco*

Aberto nos dias 22/12, 23/12, das 8h30 às 16h30 (com entrada permitida até 16h).

Fechado nos dias 24/12, 25/12



* Por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o acesso aos Parques da Serra do Curral, Aggeo Pio Sobrinho e das Mangabeiras, além do Mirante do Mangabeiras e espaços da Zoobotânica (Jardins Zoológico e Botânico e Aquário do Rio São Francisco) requer a apresentação de comprovante de imunização contra a febre amarela, com vacina aplicada no mínimo 10 dias antes da visita, e documento de identidade com foto.



Cemitérios Municipais

- Abertos para visitação pública nos dias 22/12, 23/12, 24/12, 25/12, das 7h às 17h;

- Nos dias 22/12, 23/12, o atendimento administrativo será exclusivamente para agendamento e realização de sepultamentos, das 7h às 19h;

- Nos dias 24/12 e 31/12, serão feitos todos os atendimentos administrativos no período de 7h às 17h, sendo que das 17h às 19h passarão a ser feitos, exclusivamente, os atendimentos relativos a sepultamentos;

- Os velórios noturnos ocorrerão normalmente nos dias 22/12 a 31/12 e dia 1º de janeiro, sob demanda;

- Os sepultamos noturnos serão realizados em todos os dias dos feriados de final de ano.



Segurança Alimentar e Nutricional



Banco de Alimentos (rua Tuiutí, 888, bairro Padre Eustáquio)

Fechado nos dias 24/12, 25/12



Central de Abastecimento Municipal (rua Maria Pietra Machado, 125, bairro São Paulo)

Abre 24/12, das 7h às 19h30, e fecha 25/12



Direto da Roça

Funcionamento facultativo nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro



Feira Coberta do Padre Eustáquio (rua Pará de Minas, 821, Padre Eustáquio)

Abre 24/12, das 7h às 19h30, e fecha 25/12



Feira de Orgânicos

Funcionamento apenas às quintas-feiras



Feiras Livres

Funcionamento facultativo nos dias 24/12, 25/12



Mercado do Cruzeiro (rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro).

Abre 24/12, das 7h às 19h30, e fecha 25/12



Restaurantes Populares II, III e IV

Fechado nos dias 24/12, 25/12, 31/12 e 1º de janeiro



Restaurante Popular I

Abre no dia 25/12, das 11h às 14h, para o almoço de Natal



Refeitório popular da CMBH

Fechado nos dias 24/12, 25/12



Sacolões Abastecer

Abre 24/12, das 8h às 20h, e fecha 25/12





Equipamentos Culturais



Casa do Baile

Fechado nos dias 24, 25, 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Museu Histórico Abílio Barreto

Fechado nos dias 24, 25. Aberto ao público nos demais dias.



Museu de Arte da Pampulha

Fechado nos dias 24, 25. Aberto ao público nos demais dias.



Casa Kubitschek

Fechado nos dias 24, 25. Aberto ao público nos demais dias.



Museu da Moda

Fechado nos dias 24, 25. Aberto ao público nos demais dias.



Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado nos dias 24, 25. Aberto ao público nos demais dias.



Museu da Imagem e do Som

Fechado nos dias 24, 25. Aberto ao público nos demais dias.



MIS Cine Santa Tereza

Fechado nos dias 24, 25. Aberto ao público nos demais dias.





Postos de Informação Turística



Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Hardy – Veveco (avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, São Luís)

Não funciona



Centro de Atendimento ao Turista – Mercado Central (avenida Augusto de Lima, 744, Centro)

Funciona nos dias 24/12 e 31/12, das 8h às 14h, e fecha nos dias 25/12 e 1º de janeiro





Saúde



Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Municipal Odilon Behrens, Central de Internação, Samu, laboratórios das UPAs e Serviço de Urgência de Psiquiatria Noturno (SUP)

Funcionam normalmente 24h por dia



Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs)

Funcionam com escala mínima durante o dia e expediente normal à noite



Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS) e Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais (CRIE)

Funcionam com escala de plantão



Centros de Saúde, Centros de Controle de Zoonoses, Laboratórios de Zoonoses, sedes de distrito, Centros de Especialidades Médicas (CEMs), Centro de Treinamento e Referência (CTR), Unidades de Referência Secundária (URSs), Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI), Centro Municipal de Oftalmologia (CMO), Centros de Reabilitação (Creabs), e Centros de Referência a Saúde do Trabalhador (CERSAT), os Centros de especialidades odontológicas (CEO), os Centros de Convivência, a Central de Atendimento a liminares (CAL), as farmácias distritais e a Alta Complexidade

Funciona com expediente normal 24/12, e não terá expedienteem 25/12



Centros de Convivência

Funcionam dia 24/12, com expediente das 7h às 17h, e não funcionam no dia 25/12



SMSA/ Nível Central, Engenharia Clínica, Oficina Central e Almoxarifado

Não terá expediente



Os Centros de Referência a Saúde do Trabalhador (CERSAT), o Centro de Treinamento e Referência (CTR), as Unidades de Referência Secundária (URSs), o Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem (CMDI), o Centro Municipal de Oftalmologia (CMO), os Centros de Reabilitação (Creabs), os Centros de especialidades odontológicas (CEO), os Centros de Convivência, a Central de Atendimento a liminares (CAL), o Centro de Esterilização de cães e gatos, as farmácias distritais e a alta complexidade

Funcionam com expediente normal nos dia 24/12 e 31/12 e não funcionam nos dias 31/12 e 1º de janeiro





Segurança



Guarda Municipal

Trabalha normalmente



Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH)

Funcionamento normal, exceto para atendimento ao público





BH Resolve

Fechado nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro





Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864





Trânsito e Transporte

Dia 24/12 - funcionamento com quadro de horário de sábado;

Dia 25/12 - funcionamento com quadro de horário de domingo e feriado.





Limpeza Urbana

No dia 25 de dezembro, não haverá serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte, apenas plantão de risco das equipes de multitarefa. Contudo, na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, todos os serviços de limpeza urbana serão executados normalmente na capital.

Atrações gratuitas do fim de semana

No feriadão de Natal, é comum todas atenções estarem voltadas para as celebrações com amigos e familiares. Por isso, o número de atrações culturais tende a diminuir bastante. Mesmo assim, há algumas opções interessantes de diversão com entrada franca. Confira:

10 anos do Samba de Noel

Um dos maiores eventos solidários de BH comemora uma década de existência. Waltinho tradição, Nonato, Fabinho do Terreiro, Aline Calixto, Flávio Renegado, Gustavo Maguá, Fernando Bento, Evair Rabelo, Tavinho Leoni, Manu Dias, o grupo Batuque Beauvoir e Pipoca moderna. Para entrar, deve-se contribuir com um quilo de alimento não perecível.

Onde: avenida Belém 60, Alto Vera Cruz

Quando: terça (25), das 13h às 22h

Fotos com personagens da Disney

Crianças que adoram os personagens da disney têm até este sábado para tirar fotos com Mickey, Minnie, Pateta e Pato Donald. Além de visitar os personagens, as famílias poderão se divertir no cenário exclusivo, que conta com várias brincadeiras, como o trenzinho escorrega e a fábrica de brinquedos interativa.

Onde: Shopping Del Rey

Quando: até sábado (22), das 16h às 19h30



Contação de histórias em libras

O Espaço do Conhecimento UFMG fica fechado de domingo (23) a terça-feira (25), mas estará aberto neste sábado, sendo um dos poucos equipamentos culturais que podem ser visitados no feriadão. Neste sábado, além das exposições e das sessões no Planetário, o espaço oferece a contação de histórias acessível “Contos de Natal”. A atividade será conduzida pela atriz e intérprete de Libras Dinalva Andrade, que vai abordar como é a festividade em países como o Japão e a Dinamarca.

Onde: Espaço do Conhecimento UFMG (Praça da Liberdade)

Quando: sábado (22), às 16h

Feira do Mineirinho com música

A Feira de Artesanato do Mineirinho terá uma edição especial neste domingo (23). O evento vai contar com as apresentações de Chinela Veia (forró), Diga Lá (pagode e samba) e Mais 80 (rock).

Onde: avenida Antônio Abrahão Caram, 1000, São José

Quando: domingo (23), das 8h às 18h