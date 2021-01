O Bernoulli Sistema de Ensino, de Belo Horizonte, divulgou o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, realizado nesse domingo (24), em todo o país.

Para conferir as questões, é só acessar este link. Nele, é preciso escolher entre os cadernos Amarelo (gabarito e resolução comentada), Azul, Cinza ou Rosa.

O gabarito

De acordo com o colégio, o gabarito contém as resoluções comentadas das questões do Enem e de outras provas. O objetivo é permitir que o aluno compreenda melhor os problemas e as soluções, orientando o raciocínio.

