Quem deixou para resolver alguma coisa ou fazer compras neste feriadão de Ano Novo deve se programar. Na terça-feira (1° de janeiro), feriado nacional em comemoração ao Ano Novo, o comércio, supermercados e shoppings estarão praticamente todos fechados em Belo Horizonte. Mas os serviços de saúde e de segurança pública funcionam. Já na véspera, segunda-feira (31 de dezembro), o funcionamento será reduzido ou, em alguns casos, estendido.

Quanto aos bares e restaurantes, as casas que irão abrir no dia 31 de dezembro serão as que realizarão alguma comemoração de Réveillon. Já no dia 1°, a recomendação da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel-MG) é para que os estabelecimentos abram, já que é um bom dia de vendas.

"O dia 1° é aquele dia que as pessoas vão acordar de ressaca ou cansadas das festividades e não vão querer fazer nada em casa, escolhendo comer fora. Por isso, avisamos aos donos de bares e restaurantes que quem abrir vai vender bem, mas a escolha é deles. Em comparação com dias úteis normais, as vendas no dia 1° nestes estabelecimentos devem aumentar em torno de 50%", destaca o presidente da Abrasel-MG, Ricardo Rodrigues.

Confira abaixo outros serviços:

Comércio

Dia 31/12: A recomendação da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL/BH) é que as lojas fiquem abertas neste dia no horário de 9h às 18h.

Dia 1°/01: não haverá funcionamento do comércio neste dia.

Banco

Fecham nos dias 31/12 e 1º/01

Supermercados

Dia 31/12: Haverá funcionamento dos supermercados neste dia, inclusive em horário estendido, mas cada estabelecimento define o seu horário de funcionamento, segundo a Associação Mineira de Supermercados (Amis)

Dia 1°/1: Não haverá funcionamento neste dia, seguindo o acordo da Convenção Coletiva de Trabalho.

Saúde

- Funcionamento 24 horas por dia: Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Hospital Municipal Odilon Behrens, a Central de Internação, o SAMU, Serviço de Urgência de Psiquiátrica Noturno e os laboratórios das UPAs

- Funcionamento em escala mínima durante o dia e expediente normal à noite: Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAMs)



- Funcionamento em escala de plantão: Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde e Centro de Referência em Imunobiológicos Especiais

- Funcionamento somente no dia 31, de 7h às 13h: Centros de Saúde, Centros de Convivência, Sede das Diretorias Regionais, Farmácia Distrital, Laboratórios Distritais e Central, Centros de Especialidades Médicas, Central de Atendimento a Liminares, Centros de Referência em Saúde do Trabalhador, Centro de Treinamento e Referência, Unidades de Referência Secundária, Centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, Centro Municipal de Oftalmologia, Centros de Reabilitação, os Centros de Especialidades Odontológicas e a Alta Complexidade

- Funcionamento somente no dia 31/12: Centro de Controle de Zoonoses

- Funcionamento somente no dia 31/12, de 7h às 12h: Academias da cidade

- Nos hospitais de urgência e emergência do Estado, o funcionamento é normal nos dias 31 e 1°.

Parques

Parque das Mangabeiras*

Aberto nos dias 29/12, 30/12 e 1º de janeiro, das 8h às 17h.

Fechado no dia 31/12.

Especificamente no Parque das Mangabeiras, não estará disponível o serviço de aluguel de quadras, bolas, petecas e etc no dia 1º de janeiro



Mirante das Mangabeiras*

Aberto nos dias 29/12, 30/12 e 1º de janeiro, das 9h às 18h30 (entrada permitida até às 18h15).

Fechado no dia 31/12.



Serra do Curral*

Aberto nos dias 29/12, 30/12 e 1º de janeiro, das 8h às 17h (entrada permitida até às 16h).

Fechado no dia 31/12.



Parque Municipal Américo Renné Giannetti

Aberto nos dia 29/12, 30/12 e 1º de janeiro, das 6h às 18h.

Fechado no dia 31/12.



Parque Ecológico da Pampulha

Aberto nos dias 29/12, 30/12 e 1º de janeiro, das 8h30 às 19h de novembro a fevereiro, meses de vigência do horário de verão (entrada permitida até 18h)

Fechado no dia 31/12.



Demais parques*

Abertos nos dias 29/12, 30/12 e no dia 1º de janeiro, das 7h às 18h.

Fechado no dia 31/12.



Jardim Zoológico e Jardim Botânico*

Abertos nos dias 29/12, 30/12, das 8h às 17h (com entrada permitida até 16h).

Fechados nos dias 31/12 e no dia 1º de janeiro.



Aquário da Bacia do Rio São Francisco*

Aberto nos dias 29/12, 30/12, das 8h30 às 16h30 (com entrada permitida até 16h).

Fechado nos dias 31/12 e no dia 1º de janeiro.



* Por recomendação da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o acesso aos Parques da Serra do Curral, Aggeo Pio Sobrinho e das Mangabeiras, além do Mirante do Mangabeiras e espaços da Zoobotânica (Jardins Zoológico e Botânico e Aquário do Rio São Francisco) requer a apresentação de comprovante de imunização contra a febre amarela, com vacina aplicada no mínimo 10 dias antes da visita, e documento de identidade com foto. O estacionamento no Parque das Mangabeiras agora integra o sistema rotativo digital da BHTrans.

Cemitérios Municipais

- Abertos para visitação pública nos dias 29/12, 30/12, 31/12 e 1º de janeiro de 2019, das 7h às 17h;

- Nos dias 29/12, 30/12 e 1º de janeiro, o atendimento administrativo será exclusivamente para agendamento e realização de sepultamentos, das 7h às 19h;

- No dia 31/12 será feito todos os atendimentos administrativos no período de 7h às 17h, sendo que das 17h às 19h passarão a ser feitos, exclusivamente, os atendimentos relativos a sepultamentos;

- Os velórios noturnos ocorrerão normalmente nos dias 31/12 e dia 1º de janeiro, sob demanda;

- Os sepultamos noturnos serão realizados em todos os dias dos feriados de final de ano.



Segurança

Guarda Municipal: trabalha normalmente



Centro de Operações de Belo Horizonte (COP-BH): funcionamento normal, exceto para atendimento ao público

Polícia Militar: trabalha normalmente nos dias 31 e 1°, exceto nos serviços administrativos

Polícia Civil: delegacias de plantão estarão funcionando

BH Resolve

Fechado nos dias 31 de dezembro e no dia 1º de janeiro



Defesa Civil

Funcionamento normal, todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e o 3277-8864



Trânsito e Transporte

Dia 31/12: funcionamento com quadro de horário de sábado;

Dia 1º/01: funcionamento com quadro de horário de domingo e feriado.



Limpeza Urbana

No dia 1º de janeiro não haverá serviços de limpeza urbana em Belo Horizonte, apenas plantão de risco das equipes de multitarefa. Contudo, na véspera do Ano Novo, dia 31 de dezembro, todos os serviços de limpeza urbana serão executados normalmente na capital.

Segurança Alimentar e Nutricional



Banco de Alimentos (rua Tuiutí, 888, bairro Padre Eustáquio)

Fechado nos dias 31/12 e 1º de janeiro



Central de Abastecimento Municipal (rua Maria Pietra Machado, 125, bairro São Paulo)

Abre no dia 31/12, das 7h às 19h30, e fecha no dia 1° de janeiro



Direto da Roça

Funcionamento facultativo no dia 31/12 e 1º de janeiro



Feira Coberta do Padre Eustáquio (rua Pará de Minas, 821, Padre Eustáquio)

Abre no dia 31/12, das 7h às 18h, e fecha no dia 1º de janeiro



Feira de Orgânicos

Funcionamento apenas às quintas-feiras



Feiras Livres

Funcionamento facultativo no dia 31/12 e 1º de janeiro



Mercado do Cruzeiro (rua Ouro Fino, 452, Cruzeiro)

Abre no dia 31/12, das 7h às 17h, e fecha no dia 1º de janeiro



Restaurantes Populares I, II, III e IV

Fechado nos dias 31/12 e 1º de janeiro



Refeitório popular da CMBH

Fechado nos dias 31/12 e 1º de janeiro



Sacolões Abastecer

Abrem no dia 31/12, das 8h às 20h, e fecham dia 1º de janeiro



Equipamentos Culturais



Casa do Baile

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Museu Histórico Abílio Barreto

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Museu de Arte da Pampulha

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Casa Kubitschek

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Museu da Moda

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Arquivo Público da Cidade de Belo Horizonte

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Museu da Imagem e do Som

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



MIS Cine Santa Tereza

Fechado nos dias 31 e 1º. Aberto ao público nos demais dias.



Postos de Informação Turística



Centro de Atendimento ao Turista Álvaro Hardy – Veveco (avenida Otacílio Negrão de Lima, 855, São Luís)

Não funciona



Centro de Atendimento ao Turista – Mercado Central (avenida Augusto de Lima, 744, Centro)

Funciona no dia 31/12, das 8h às 14h, e fecha no dia 1º de janeiro

Shoppings

BH Shopping

30/12 (domingo)

Lojas: 14h às 20h

Lazer / Alimentação: 10h às 22h

31/12 (véspera Ano Novo)

Lojas / Lazer e Alimentação: 10h às 18h

Boulevard Shopping

31/12

Lojas: 10h às 18h

Praça de alimentação e área de lazer: 10h às 18h

1/1

Lojas: Fechadas

Praça de alimentação e área de lazer: 10h às 22h (facultativo)

DiamondMall

31/12 (véspera de Ano Novo)

Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 18h

Cinema: última sessão 16h

Empório Verdemar: 6h às 20h

ItaúPower Shopping

30/12 - 14h às 20h

31/12- 10h às 18h

01/01- ponto facultativo

Minas Shopping

31/12

Lojas/Lazer: 10h às 17h

Supermercado Super Nosso: 8h às 18h

1/1

Lojas e Quiosques: fechados

Praça de alimentação: funcionamento facultativo, 10h às 22h

Supermercado Super Nosso: fechado

Pátio Savassi

31/12

Lojas e Praça de Alimentação: 10h às 18h

Cinema: primeira sessão às 12h

Empório Verdemar: 7h às 20h

1º/01

Lojas e Empório Verdemar: não abrem

Cinema: primeira sessão às 16h

Praça de Alimentação: 10h às 22h

Shopping Cidade

26 a 29/12 (Quarta-feira a sábado)

Lojas: 9h às 22h

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

30/12

Lojas: 10h às 16h

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h

31/12

Lojas, praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 9h às 18h

Cinema: serão exibidas as sessões com início até as 18h.

1º/01

Lojas: fechadas

Praças/quiosques de alimentação e Espaço Gourmet: 10h às 22h (facultativo)

Cinema: serão exibidas as sessões com início após as 15h.

Shopping Del Rey

31/12

Lojas: 10h às 18h

Praça de alimentação e área de lazer: 10h às 18h

1º/01

Lojas: fechadas

Praça de alimentação e área de lazer: facultativo

ViaShopping

31/12: 10h às 18h

1º/01: lojas fechadas