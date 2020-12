O feriado de Imaculada Conceição é celebrado nesta terça-feira (8), em Belo Horizonte. Por isso, haverá mudança no funcionamento de alguns serviços na capital. Confira o que abre e o que fecha no município.

Comércio

O comércio poderá funcionar durante o feriado. Em função da restrição de funcionamento, provocada pela pandemia da Covid-19, os lojistas deverão cumprir os protocolos estabelecidos pela administração municipal. As atividades e os horários que os locais estão autorizados a funcionar estão disponíveis no site da CDL.

BH Resolve

Não abrirá.

Transporte e trânsito

O transporte coletivo irá operar com quadro de horário de feriado, com reforço em algumas linhas em função do comércio.

Defesa Civil e segurança

A Defesa Civil funciona normalmente todos os dias, 24 horas por dia, inclusive aos domingos e feriados. Os telefones de contato são: 199 e 3277-8864. A Guarda Civil também trabalhará normalmente na terça-feira.

Bancos

Agências fechadas estão fechadas para o atendimento ao público nesta terça-feira.

Saúde

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Hospital Metropolitano Odilon Behrens, Central de Internação, SAMU e Serviço de Urgência de Psiquiatria Noturno funcionam normalmente, 24 horas por dia. Os centros especializados em Covis-19 funcionam 24 horas por dia.

Os centros de saúde não irão funcionar. Não haverá vacinação antirrábica animal. Os centros de Referência em Saúde Mental irão funcionar com equipe de plantão durante o dia e expediente normal à noite. Já o centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde funcionará com escala de plantão, assim como o de Referência em Imunobiológicos Especiais.

Também não irão funcionar os centros de Controle de Zoonoses, de Convivência, de Especialidades Médicas, de Treinamento e Referência, Municipal de Oftalmologia, de Reabilitação, de Referência a Saúde do Trabalhador, de Especialidades Odontológicas, de convivência, de Esterilização de Cães e Gatos, farmácias distritais, alta Complexidade, o serviço de Atenção ao Viajante, assim como o centro Municipal de Diagnóstico por Imagem, academias, unidades de Referência Secundária e laboratórios de Zoonoses.

Limpeza Urbana

A coleta domiciliar de lixo será realizada normalmente na capital, assim como a coleta seletiva de materiais recicláveis. Haverá, ainda, o recolhimento de resíduos comuns nos hospitais atendidos pela autarquia e plantões de varrição no hipercentro, na Savassi e na área hospitalar.

A coleta de resíduos orgânicos em sacolões e restaurantes populares também será feita. Já as Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) estarão fechadas.

Parques, zoológico e museus

Todos os parques, e o zoológico, estão fechados nesta segunda-feira (7). Na terça, o funcionamento será das 8h às 17h na terça. O aquário da bacia do rio São Francisco está fechado temporariamente em função das medidas restritivas de segurança e prevenção à Covid-19. Os museus estarão fechados.

Para visitação aos parques e à zoobotânica, é necessário realizar agendamento, que está sujeito à disponibilidade frente à capacidade máxima diária de cada unidade, no site.

Por recomendação da secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, o acesso aos parques da Serra do Curral, Aggeo Pio Sobrinho e das Mangabeiras, além do Mirante do Mangabeiras e espaços da Zoobotânica, jardins Zoológico e Botânico e aquário do Rio São Francisco, requer imunização contra a febre amarela, com vacina aplicada no mínimo 10 dias antes da visita.

Cemitérios municipais

Os cemitérios municipais estarão abertos exclusivamente para os participantes de sepultamentos, conforme regras vigentes em função da pandemia. A visitação a sepulturas está temporariamente suspensa.

Os centros de referência de Assistência Social (CRAS) e de Especialização de Assistência Social (CREAS), além das diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS), além do serviço de atenção ao imigrante e o Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência, não irão funcionar.

Assistência Social



Centros de Referência de Assistência Social (CRAS)

Não funcionam.



Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS)

Não funcionam.



Diretorias Regionais de Assistência Social (DRAS)

Não funcionam.

Serviço de Atenção ao Imigrante

Não funciona

Centro-Dia de Referência para as Pessoas com Deficiência (Praça Modestino de Sales Barbosa, 11 – Flávio Marques Lisboa)

Não funciona.



Centro de Referência para a População de Rua (Centro Pop) Miguilim (rua Varginha, 210 – Floresta)

Funciona das 9h às 16h.

Centro Pop Centro-Sul (avenida do Contorno, 10.852 - Barro Preto)

Funciona das 8h30 às 12h.

Centro POP Centro-Sul Extensão (rua Além Paraíba, 101 - Lagoinha)

Funcionamento de 8h às 12h.

Centro Pop Leste (rua Conselheiro Rocha, 351 – Floresta)

Funciona das 12h às 16h.

Central de Vagas - Unidade de Acolhimento Institucional

Plantão 24h - (31) 98872-2023.

Abrigos, albergues, repúblicas e acolhimento pós alta hospitalar

Funcionamento normal.

Serviço Especializado de Abordagem Social

Funcionamento de 9h às 21h.

Serviço de orientação e encaminhamento para acesso ao sepultamento gratuito (rua Tupis, 149, 1º andar – Centro)

Plantão das 8h às 17h - (31) 3277- 9437.

