Belo Horizonte inicia a semana vacinando crianças contra a Covid-19 nas escolas municipais. A imunização deste público ocorrerá na segunda (17) e terça-feira (18) em horarios distintos.

De acordo com o executivo municipal, amanhã as aplicações serão feitas das 10h às 16h. No dia seguinte, das 9h às 16h. Os endereços podem ser verificados no portal da Prefeitura.

Na quarta-feira será a vez de pessoas de 53 e 51 anos receberem a dose de reforço. Para isso, a data da segunda dose deve ter completado 4 meses.

Veja abaixo o cronograma de vacinação:

Segunda-feira (17)

• Ínício da aplicação da primeira dose para crianças acamadas ou com mobilidade reduzida de 11 a 5 anos completos, até a data da vacinação. A imunização será feita em domicílio;

• Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidade de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da comorbidade. A aplicação das vacinas será feita em escolas municipais.

Neste dia não haverá vacinação em Centros de Saúde, postos extras e pontos de drive-thru para nenhum grupo prioritário ou faixa etária. As equipes de saúde estarão empenhadas na aplicação de vacinas em crianças acamadas ou com mobilidade reduzida e ações de repescagem em escolas.

Terça-feira (18)

• Aplicação da primeira dose para crianças acamadas de 11 a 5 anos completos, até a data da vacinação. A imunização será feita em domicílio;

• Repescagem de primeira dose para crianças com comorbidade de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da comorbidade. A aplicação das vacinas será feita em escolas municipais.

Neste dia não haverá vacinação em Centros de Saúde, postos extras e pontos de drive-thru para nenhum grupo prioritário ou faixa etária. As equipes de saúde estarão empenhadas na aplicação de vacinas em crianças acamadas ou com mobilidade reduzida e ações de repescagem em escolas.

Quarta-feira (19)

• Dose de reforço para pessoas de 53 e 51 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

Quinta-feira (20)

• Dose de reforço para pessoas de 49 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

• Dose de reforço para pessoas de 19 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

Sexta-feira (21)

• Dose de reforço para pessoas de 18 anos, vacinadas com a CoronaVac, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;

• Repescagem de dose de reforço para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

Dose de reforço

Para que as pessoas possam receber a dose de reforço é necessário apresentar o documento de identidade, cartão de vacinação e ter recebido a segunda dose no prazo de pelo menos 4 meses. Os chamamentos continuarão a ser feitos, mas a partir de quarta-feira, dia 19 de janeiro, se uma pessoa, independentemente da idade, já completou esse prazo, pode procurar um dos pontos de vacinação para tomar o reforço.

Horário de funcionamento

O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras é das 8h às 17h. Já dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. É importante lembrar que os locais voltarão a funcionar na quarta-feira, dia 19 de janeiro, considerando a imunização das crianças e o empenho das equipes de saúde.

