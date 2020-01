Por causa da chuva intensa que caiu sobre Belo Horizonte na noite desta sexta-feira (24), agentes da Prefeitura de Belo Horizonte trabalham neste sábado (25) para desosbruir ruas e avenidas que ficaram com trânsito interrompido por causa de alagamentos e deslizamentos.

Extraordinariamente, o perfil do Twitter da BHTrans está atualizando neste sábado informações sobre o trânsito na cidade. Normalmente, o serviço é prestado de segunda a sexta-feira. O órgão informou que o trevo do Belvedere está fechado, assim como um trecho da avenida Teresa Cristina (próximo ao Betânia) e a rua Cândido Souza, no Nova Gameleira.

Confira as atualizações sobre as vias onde há algum tipo de interdição:

🚧 10h11 Fechado o acesso à Rua Prof. Rodrigues Seabra, no Trevo do Belvedere. pic.twitter.com/nIrE9xaCXP — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 25, 2020

🔄 Atualização

📌Regional Oeste

10h52 R. Cândido de Souza liberada a circulação em meia-pista — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 25, 2020

⚠️ Foi iniciado o trabalho de limpeza e desobstrução da Av. Tereza Cristina altura da Via 210, no sentido bairro / centro.

Nossos agentes estão atuando nos pontos de fechamento. pic.twitter.com/pg1MMFxO3S — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 25, 2020

🚧 Via Interditada | Ocorrência em aberto em função da chuva de ontem

⚠️ Rua Niquelina com Rua Santa Luzia. Deslizamento. Afeta linhas que vão para a Regional Leste. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 25, 2020

🚧 Via interditada | Ocorrência em aberto em função da chuva de ontem



⚠️ Av do Canal, entre Rua Cabo Valério dos Santos e Av. Afonso Vaz de Melo. Buraco na via. Local sinalizado.



Linhas do transporte coletivo afetadas: 308, 329, 330, 337, 340 e 3150. — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 25, 2020

9h29 Atuação para liberação da Rua Sr. Simeone com Rua Fernão Dias. pic.twitter.com/PMlXYWM8Rh — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) January 25, 2020