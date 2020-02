No hipercentro, uma multidão acompanhou o tradicional Baianas Ozadas. Milhares de pessoas também se jogaram nas ruas da região Leste, com o desfile do Havayanas Usadas. Já na zona Sul, no Funcionários, a animação ficou por conta do Garotas Solteiras. E ainda teve muita alegria, críticas e homenagens com Corte Devassa, Unidos do Barro Preto e Alô Clara.

Nem mesmo a chuva, que finalmente chegou após muitas previsões dos serviços de meteorologia, foi suficiente para acabar com a animação dos foliões. O que se viu na capital mineira é que o Carnaval é quente o suficiente para enfrentar adversidades. E nesta terça-feira tem mais!

Assista o que rolou nos principais blocos que desfilaram na cidade: