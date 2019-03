Duas pessoas foram presas no início da madrugada dessa segunda-feira (4), após uma confusão no Centro de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, uma viatura da corporação foi acionada após ter recebido a informação de que um grupo de pessoas estaria fazendo algazarra e impedindo a passagem de pessoas e veículos na altura da Praça Sete, após o encerramento dos eventos de carnaval do dia.

Durante a ação dos agentes, um homem de 23 anos teria se recusado a liberar a via, ofendeu um militar e foi detido por desacato e por tentar agredir o policial.

Ainda de acordo com a PM, a esposa do rapaz se revoltou com a prisão do marido, começou a ofender os militares e empurrou uma agente. A mulher de 24 anos também foi presa e conduzida para a Central de Flagrantes da Polícia Civil (Ceflan II), no bairro Santa Tereza, na Região Leste da capital, junto com o marido.

Durante a confusão, os dois suspeitos teriam insuflado as outras pessoas que faziam parte do grupo contra os policiais, No tumulto, alguns indivíduos começaram a atirar cones e pedras contra os militares e até em direção a alguns veículos que passavam no local durante a ocorrência (assista abaixo).

Um policial foi atingido por uma pedra no joelho e outro agente por uma pedra no tornozelo. Ambos receberam atendimento médico e foram liberados.